Короткі імена мають просту структуру, що робить їх легкими для вимови. Також їх неважко запам'ятати та не потрібно скорочувати. 24 Канал підкаже найцікавіші варіанти коротких імен для дівчат і хлопців.

До теми Розгадка походження Владислава: що означає це популярне ім'я

Короткі жіночі імена

Лара – це скорочена форма імені Лариса. Походить від однойменного міста в Греції мови. Воно означає "захисна сила дому".

Віра – це одне з тих рідкісних імен, які звучать й перекладаються однаково. Воно утворилось з Греції та означає "віра".

Стосовно імені Адель, то до сьогодні достеменно невідомо, французького чи німецького воно походження. Має значення "благородний рід, родина".

Лейла – це коротке арабське, що трактується як "жінка, котра народилася вночі".

Короткі чоловічі імена

Юрій – чоловіче ім'я, яке є слов’янським варіантом давньогрецького імені Георгій, яке складається з 2 частин: ge – "земля" та ergon – "робота". Тобто, означає "землероб", "плугатар" або "хлібороб".

Для тих, хто хоче максимально коротке ім'я підійде Ян. Вважається, що воно сформувалось від іншого імені Іван. Воно означає "Бог милостивий".

Гліб – ім'я, дотичне до старослов’янських слів "глиба" або "глоба" (жердина). Ім'я утворилось у Скандинавії та означає "улюбленець богів".

Ілля – це слов’янська форма давньоєврейського імені Іліягу. Воно має значення "Яхве – мій Бог".