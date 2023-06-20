Психологи убеждены, что имя человека влияет на ее характер, характер и поведение. 24 Канал подскажет, какие имена для мальчиков и девочек популярны в 2023 году.

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Популярные имена для детей в 2023 году

Маргарита – с древнегреческого языка означает "жемчужина".

Инна – из древненемецкой "сильная вода", "крупный поток".

Николай – с греческого "любимец народа" или "победитель народов".

Василиса – означает "царица", "правительница".

Серафим – с древнееврейского "огненный".

Вита – на латыни "жизнь".

Тимур – с тюркской "железный", "устойчивый".

Александра – имеет греческие корни и означает "храбрая защитница".

Виталий – римского происхождения, "жизнеспособный", "дающий жизнь".

Сергей – по латинскому языку "высокий", "знатный".