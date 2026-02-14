Чому День святого Валентина насправді влітку: яке свято відзначають 14 лютого
- Православна Церква України вшановує святих на ім'я Валентин навесні та влітку, а не 14 лютого.
- 14 лютого в православній традиції відзначають пам'ять святого преподобного рівноапостольного Кирила, а також святкують Всесвітній день комп'ютерника.
Звичне для багатьох свято закоханих, що традиційно відзначається 14 лютого, насправді є суто світською традицією. У Православній Церкві України святих на ім'я Валентин вшановують у зовсім інші дні.
Ба більше, Церква згадує їх не як покровителів романтичних стосунків, а як відданих мучеників, які пожертвували життям заради віри. Про це ексклюзивно для 24 Каналу розповів священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк.
Чому День святого Валентина не 14 лютого?
Як пояснює священник ПЦУ Миколай Гандзюк, у православній традиції існує троє святих з ім'ям Валентин. Всі вони жили ще в третьому столітті і зазнали жорстоких гонінь через свою віру в Христа.
За новим церковним календарем їх пам'ять офіційно вшановують у теплу пору року. Зокрема, 24 квітня згадують мученика Валентина Доростольського, 6 липня – мученика Валентина Римського, а 30 липня – священномученика Валентина Інтерамського. Саме ці весняні та літні дні є справжніми літургійними датами для православних вірян.
Однак дата 14 лютого історично пов'язана з Римо-Католицькою Церквою, яка в цей день традиційно згадує мученика Валентина Римського. Згідно з поширеною легендою, під час суворих переслідувань християн цей святий таємно вінчав закохані пари. За такі дії він поплатився свободою і життям. Саме через цю зворушливу історію його ім'я у західній традиції почало асоціюватися з датою 14 лютого.
Втім, сучасний формат Дня святого Валентина давно втратив своє первинне релігійне значення. Нині це радше гарна культурна та комерційна традиція, не пов'язана з богослужбовою практикою Православної Церкви. За словами отця Миколая, варто пам'ятати, що всі троє святих Валентинів насамперед є прикладами незламної віри та духовної стійкості, а не просто покровителями романтики.
Яке свято 14 лютого?
14 лютого віряни вшановують пам'ять святого преподобного рівноапостольного Кирила. Він присвятив себе чернецтву та викладанню, а також вирушив у три знакові місіонерські подорожі до арабів, хозарів та слов'ян. Крім того, Кирило разом із братом Мефодієм подарував світові слов'янську абетку та переклав Євангеліє.
Також у цей день святкують Всесвітній день комп'ютерника.