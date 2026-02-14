Окрім подарунків і романтичних сюрпризів, гарним способом привітати коханих залишаються гарні тематичні картинки та слова. 24 Канал підготував чарівні привітання зі святом усіх закоханих. Надішліть їх своїм найближчим і побажайте усього найкращого.

Дивіться також З Днем святого Валентина 2026: гарні привітання у картинках і словах

Привітання з Днем святого Валентина у картинках і словах

З Днем закоханих! Нехай любов захистить тебе своїми міцними й теплими обіймами від усіх негараздів і розчарувань. Нехай улюблені люди завжди будуть поруч, ніколи не зраджують, а тримають за руку і допомагають рухатися вперед. Бережи у собі таке важливе і необхідне почуття, як любов.

***

Дякую, що серед нескінченної множини сердець ти обрав саме мене. Дякую за твоє кохання, за твої посмішки, за кожен вчинок, який ти робиш, щоб прикрасити моє життя. Дякую, що ділишся зі мною всім: мріями, сльозами, радощами, перемогами та невдачами. З Днем святого Валентина!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

У найромантичніше свято, День святого Валентина, я хочу від щирого серця побажати тобі щастя і любові! Нехай стосунки будуть сповнені розуміння та турботи, ніжності та трепету, радості та затишку. Нехай любов осяює кожну мить і розганяє хмари негараздів і проблем.

***

Нехай любов буде завжди гріє твоє серце, а життя стане кращим. Обов'язково цінуй, оберігай і плекай прекрасну квітку, яка називається "Кохання". Бажаю, щоб у житті оточували найвідданіші люди, а серця були наповнені ніжністю і щастям!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

У День святого Валентина бажаю тобі романтичного настрою, безліч приємних вражень і яскравих емоцій, щирих усмішок і незабутніх щасливих миттєвостей. Нехай твоє серце буде завжди закоханим!

***

Бажаю любові, розуміння, ніжності, романтики! Щоб завжди були руки, які зігріють, губи, які поцілують, і душа, яка любить. Даруй любов і отримуй її. З Днем закоханих!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Кохана моя (Коханий мій), я вітаю тебе з Днем святого Валентина і хочу побажати, щоб наші почуття підносили до небес щастя і насолоди, щоб наша любов дозволила здійснити всі наші спільні мрії, щоб в нашому житті перепліталися загальні інтереси та захоплення.

***

Любов об'єднує людей, попри різні характери, смаки та інтереси. Любити – означає дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю тобі скоріше відшукати це почуття та ніколи його не втрачати! З Днем святого Валентина!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко і Поздравок.