Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 14 лютого 1946 року в Університеті Пенсільванії, у США, публіці вперше продемонстрували ENIAC. Це перший у світі електронний цифровий комп'ютер загального призначення.
З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував привітання з Днем комп'ютерника у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь і надішліть рідним, які працюють у цій сфері.
День комп'ютерника 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
Вітаю з Днем комп'ютерника, зі святом високого розуму і креативу в ідеях. Бажаю бути з будь-якою комп'ютерною машиною на "ти", постійно прагнути до високих цілей і своїх ідеалів, вдало виправляти будь-яку несправність й особисто створювати щось нове і корисне для комп'ютерного світу.
***
Вітаю з Днем програміста! Бажаю лише злетів у кар'єрі, удачі й величезної любові. Нехай поруч будуть тільки ті люди, які надихають на прекрасні вчинки й дають сили прагнути до своїх мрій.
Привітання з Днем комп'ютерника 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Хто програму вмить напише
І комп'ютер нам почистить,
"Вінду" перевстановить,
Сайт красиво облаштує.
Без тебе ми як без рук,
Для комп'ютера ти один.
Вітаємо ми тебе
З днем комп'ютерника!
***
З Днем комп'ютерника я вас вітаю,
І кар'єри програміста бажаю,
Нехай інвестицій не вичерпаються потоки,
Нехай зі спамами не буде мороки.
Вам у сім'ї бажаю я розуміння,
І великими статками володіння,
Нехай віддалене в чатах спілкування
Не замінить зустрічей із частуванням.
Привітання з Днем комп'ютерника 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Вітаю з Днем комп'ютерника і хочу побажати багато всього цікавого в комп'ютерному світі, багато щастя, любові й веселощів в навколишньому світі життя. Нехай кожен день дозволяє досягати досконалості, успіху і нових проривів, нехай не буде проблем ні зі здоров'ям, ні з програмами, ні з людьми, ні з технікою.
Привітання з Днем комп'ютерника 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Комп'ютерника вітаємо,
По-дружньому тобі бажаємо
Всього, що для тебе корисно:
Щоб дружив завжди з "залізом",
Щоб інтернет не пропадав,
Щоб вірус у "комп" не залітав,
Щоб пам'яті на все вистачало,
Щоб нічого не зависала,
Успіхів, щастя і везінь
Тобі, комп'ютерний наш геній!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.