24 Канал з посиланням на Онлайн календар розповідає, чи будуть додаткові вихідні у лютому. Про свята, які відзначатимуть українці в останній місяць зими – читайте далі в матеріалі.

Календар свят на лютий 2026 року

2 лютого – Стрітення Господнє.

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.

6 лютого – Міжнародний день бармена.

9 лютого – Міжнародний день стоматолога.

10 лютого – День безпечного Інтернету.

11 лютого – Всесвітній день хворого і Міжнародний день жінок і дівчат у науці.

13 лютого – Всесвітній День радіо.

14 лютого – День Святого Валентина; День комп'ютерника.

15 лютого – Міжнародний день дітей, хворих на рак; День вшановування учасників бойових дій на території інших держав.

16 лютого – День єднання України; початок Масниці.

19 лютого – День Державного герба України.

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні; Всесвітній день соціальної справедливості.

21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

23 лютого – початок Великого посту.

24 лютого – початок повномасштабної війни Росії проти України.

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

26 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

28 лютого – День штурманської служби авіації ЗСУ.

Чи будуть додаткові вихідні у лютому 2026?