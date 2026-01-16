24 Канал з посиланням на Онлайн календар розповідає, чи будуть додаткові вихідні у лютому. Про свята, які відзначатимуть українці в останній місяць зими – читайте далі в матеріалі.
Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року
Календар свят на лютий 2026 року
2 лютого – Стрітення Господнє.
4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.
6 лютого – Міжнародний день бармена.
9 лютого – Міжнародний день стоматолога.
10 лютого – День безпечного Інтернету.
11 лютого – Всесвітній день хворого і Міжнародний день жінок і дівчат у науці.
13 лютого – Всесвітній День радіо.
14 лютого – День Святого Валентина; День комп'ютерника.
15 лютого – Міжнародний день дітей, хворих на рак; День вшановування учасників бойових дій на території інших держав.
16 лютого – День єднання України; початок Масниці.
19 лютого – День Державного герба України.
20 лютого – День Героїв Небесної Сотні; Всесвітній день соціальної справедливості.
21 лютого – Міжнародний день рідної мови.
22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
23 лютого – початок Великого посту.
24 лютого – початок повномасштабної війни Росії проти України.
25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
26 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
28 лютого – День штурманської служби авіації ЗСУ.
Чи будуть додаткові вихідні у лютому 2026?
- Вже четвертий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у лютому 2026 року не передбачається. Про це йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
- Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 8 днів: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 і 28 лютого.
- Водночас громадяни працюватимуть лише 20 днів: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 та 27 лютого.