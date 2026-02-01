Історія Дня закоханих набагато складніша й цікавіша, ніж простий сюжет про квіти та шоколад, пише History. Детальніше про те, чому День святого Валентина святкують 14 лютого – читайте далі в матеріалі.

Чому День закоханих святкують 14 лютого?

Найпопулярніша легенда переносить нас у III століття нашої ери, у часи правління римського імператора Клавдія II Готського. Імперія вела виснажливі війни, і правитель вважав, що з неодружених чоловіків виходять кращі солдати, адже їх ніщо не тримає вдома. Тому він видав указ, що забороняв воїнам одружуватися.

Однак єпископ з міста Терні Валентин не погодився з законом імператора, тому продовжував вінчати закоханих таємно. Коли про це дізнався Клавдій, святого схопили та засудили до страти.

Легенда свідчить, що вирок виконали саме 14 лютого. Перед смертю священник нібито надіслав листа доньці тюремника, в яку був закоханий, підписавши: "Твій Валентин".

Водночас існує ще одна версія, чому 14 лютого стало Днем усіх закоханих. У Стародавньому Римі з 13 по 15 лютого відзначали Луперкалії – свято родючості та очищення. Це було дике і навіть жорстоке свято, присвячене богу Фавну. Протягом цих днів чоловіки приносили в жертву кіз та собак, а потім бігали містом, завдаючи ударів жінкам шкурами жертовних тварин. Вважалося, що цей ритуал гарантує плодючість та легкі пологи.

Наприкінці V століття Папа Римський Геласій I спробував заборонити проведення Луперкалій. Існує теорія, що Церква навмисно встановила День пам'яті святого Валентина на 14 лютого, щоб "християнізувати" популярне народне свято, замінивши культ тілесної пристрасті на вшанування духовної любові та мучеництва.

Чому День святого Валентина 14 лютого / Фото Freepik

Коли День святого Валентина почав асоціюватись з романтикою?

Романтичного забарвлення Дню Валентина надав англійський поет Джеффрі Чосер. У своїй поемі "Пташиний парламент" (1381 р.) він написав такі рядки: "Бо це було у день святого Валентина, коли кожен птах прилітає сюди, щоб обрати собі пару".

У часи Чосера вважалося, що саме в середині лютого птахи починають шукати пару. Аристократія підхопила цю красиву метафору, і вже в XV столітті з'явилася традиція писати любовні листи саме в цей день.

