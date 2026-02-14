История Дня влюбленных гораздо сложнее и интереснее, чем простой сюжет о цветах и шоколаде, пишет History. Подробнее о том, почему День святого Валентина празднуют 14 февраля – читайте далее в материале.
Почему День влюбленных празднуют 14 февраля?
Самая популярная легенда переносит нас в III век нашей эры, во времена правления римского императора Клавдия II Готского. Империя вела изнурительные войны, и правитель считал, что из холостых мужчин получаются лучшие солдаты, ведь их ничто не держит дома. Поэтому он издал указ, запрещавший воинам жениться.
Однако епископ из города Терни Валентин не согласился с законом императора, поэтому продолжал венчать влюбленных тайно. Когда об этом узнал Клавдий, святого схватили и приговорили к смертной казни.
Легенда гласит, что приговор исполнили именно 14 февраля. Перед смертью священник якобы прислал письмо дочери тюремщика, в которую был влюблен, подписав: "Твой Валентин".
В то же время существует еще одна версия, почему 14 февраля стало Днем всех влюбленных. В Древнем Риме с 13 по 15 февраля отмечали Луперкалии – праздник плодородия и очищения. Это был дикий и даже жестокий праздник, посвященный богу Фавну. В течение этих дней мужчины приносили в жертву коз и собак, а потом бегали по городу, нанося удары женщинам шкурами жертвенных животных. Считалось, что этот ритуал гарантирует плодовитость и легкие роды.
В конце V века Папа Римский Геласий I попытался запретить проведение Луперкалий. Существует теория, что Церковь намеренно установила День памяти святого Валентина на 14 февраля, чтобы "христианизировать" популярный народный праздник, заменив культ телесной страсти на чествование духовной любви и мученичества.
Когда День святого Валентина начал ассоциироваться с романтикой?
Романтическую окраску Дню Валентина придал английский поэт Джеффри Чосер. В своей поэме "Птичий парламент" (1381 г.) он написал такие строки: "Ибо это было в день святого Валентина, когда каждая птица прилетает сюда, чтобы выбрать себе пару".
Во времена Чосера считалось, что именно в середине февраля птицы начинают искать пару. Аристократия подхватила эту красивую метафору, и уже в XV веке появилась традиция писать любовные письма именно в этот день.
Что говорят в церкви о Дне святого Валентина?
- В Православной Церкви Украины призывают отличать мифы от церковных реалий. Там отмечают, что Валентин имеет к влюбленным такое же отношение, как и любой другой святой.
- Праздник 14 февраля не является церковным, несмотря на упоминание "святого" в названии. Более того, в житиях канонизированных Церковью святых, по имени Валентин, отсутствуют какие-либо факты, подтверждающие популярные легенды о "тайных венчаниях" или особом покровительстве влюбленным парам.