История Дня влюбленных гораздо сложнее и интереснее, чем простой сюжет о цветах и шоколаде, пишет History. Подробнее о том, почему День святого Валентина празднуют 14 февраля – читайте далее в материале.

Почему День влюбленных празднуют 14 февраля?

Самая популярная легенда переносит нас в III век нашей эры, во времена правления римского императора Клавдия II Готского. Империя вела изнурительные войны, и правитель считал, что из холостых мужчин получаются лучшие солдаты, ведь их ничто не держит дома. Поэтому он издал указ, запрещавший воинам жениться.

Однако епископ из города Терни Валентин не согласился с законом императора, поэтому продолжал венчать влюбленных тайно. Когда об этом узнал Клавдий, святого схватили и приговорили к смертной казни.

Легенда гласит, что приговор исполнили именно 14 февраля. Перед смертью священник якобы прислал письмо дочери тюремщика, в которую был влюблен, подписав: "Твой Валентин".

В то же время существует еще одна версия, почему 14 февраля стало Днем всех влюбленных. В Древнем Риме с 13 по 15 февраля отмечали Луперкалии – праздник плодородия и очищения. Это был дикий и даже жестокий праздник, посвященный богу Фавну. В течение этих дней мужчины приносили в жертву коз и собак, а потом бегали по городу, нанося удары женщинам шкурами жертвенных животных. Считалось, что этот ритуал гарантирует плодовитость и легкие роды.

В конце V века Папа Римский Геласий I попытался запретить проведение Луперкалий. Существует теория, что Церковь намеренно установила День памяти святого Валентина на 14 февраля, чтобы "христианизировать" популярный народный праздник, заменив культ телесной страсти на чествование духовной любви и мученичества.

Когда День святого Валентина начал ассоциироваться с романтикой?

Романтическую окраску Дню Валентина придал английский поэт Джеффри Чосер. В своей поэме "Птичий парламент" (1381 г.) он написал такие строки: "Ибо это было в день святого Валентина, когда каждая птица прилетает сюда, чтобы выбрать себе пару".

Во времена Чосера считалось, что именно в середине февраля птицы начинают искать пару. Аристократия подхватила эту красивую метафору, и уже в XV веке появилась традиция писать любовные письма именно в этот день.

