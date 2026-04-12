Речь идет о Дне весеннего равноденствия и фазах Луны, правила для расчета которых были установлены еще очень давно. Подробнее об этом – рассказал сайт "Украинские традиции".

Почему дата Пасхи меняется каждый год?

Древняя традиция вычисления даты Воскресения Христова, которая называется пасхалией, опирается на лунно-солнечный календарь. Главное правило, которое действует и сегодня, утвердили еще на Первом Никейском соборе в 325 году. Согласно этой норме, Пасха всегда должна праздноваться в первое воскресенье после первого полнолуния, который наступает после Дня весеннего равноденствия.

Лунный месяц длится примерно 29,5 дней, а лунный год короче солнечного на 11 дней, поэтому дата первого весеннего полнолуния ежегодно сдвигается. Вместе с ней "двигается" и главный христианский праздник.

Почему Пасху празднуют в разные даты

Однако даже при одинаковом основном правиле христиане восточного и западного обрядов часто отмечают Пасху в разные дни. Это объясняется различиями в календарях. Католики и протестанты для расчетов используют современный григорианский календарь, где весеннее равноденствие всегда приходится на 21 марта. Православные же церкви пользуются старым юлианским календарем, в котором астрономическое равноденствие отстает от календарного на 13 дней.

Кроме того, восточная традиция учитывает еще один важный исторический нюанс. Согласно правилам православия, христианская Пасха не может отмечаться раньше иудейской Песах или совпадать с ней. Ведь по Евангелию, воскресение Христа произошло после еврейского праздника. Если полнолуние выпадает на Песах, то православная Пасха переносится на следующий лунный цикл. Западные церкви этого правила не придерживаются, поэтому их праздник иногда может предшествовать иудейскому.

