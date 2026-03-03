Йдеться про День весняного рівнодення та фази Місяця, правила для розрахунку яких були встановлені ще дуже давно. Детальніше про це – розповів сайт "Українські традиції".

Чому дата Великодня змінюється щороку?

Давня традиція обчислення дати Воскресіння Христового, яка називається пасхалією, спирається на місячно-сонячний календар. Головне правило, яке діє і сьогодні, затвердили ще на Першому Нікейському соборі у 325 році. Згідно з цією нормою, Великдень завжди має святкуватися у першу неділю після першого повного місяця, який настає після Дня весняного рівнодення.

Місячний місяць триває приблизно 29,5 днів, а місячний рік коротший за сонячний на 11 днів, тож дата першого весняного повного місяця щороку зсувається. Разом із нею "рухається" і головне християнське свято.

Чому Великдень святкують у різні дати / Фото Freepik

Однак навіть за однакового основного правила християни східного та західного обрядів часто відзначають Великдень у різні дні. Це пояснюється розбіжностями у календарях. Католики та протестанти для розрахунків використовують сучасний григоріанський календар, де весняне рівнодення завжди припадає на 21 березня. Православні ж церкви послуговуються старим юліанським календарем, у якому астрономічне рівнодення відстає від календарного на 13 днів.

Крім того, східна традиція зважає на ще один важливий історичний нюанс. Згідно з правилами православ'я, християнський Великдень не може відзначатися раніше за юдейський Песах або збігатися з ним. Адже за Євангелієм, воскресіння Христа відбулося після єврейського свята. Якщо повний місяць випадає на Песах, то православний Великдень переноситься на наступний місячний цикл. Західні церкви цього правила не дотримуються, тому їхнє свято іноді може передувати юдейському.

Коли буде Великдень у 2026 році?