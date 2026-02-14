Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 14 февраля 1946 года в Университете Пенсильвании, в США, публике впервые продемонстрировали ENIAC. Это первый в мире электронный цифровой компьютер общего назначения.
По этому радостному случаю 24 Канал подготовил поздравления с Днем компьютерщика в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее и отправьте родным, которые работают в этой сфере.
Не пропустите Календарь праздников на февраль 2026-го: будет ли дополнительный выходной на День Валентина
День компьютерщика 2026: поздравления в картинках, прозе и стихах
Поздравляю с Днем компьютерщика, с праздником высокого ума и креатива в идеях. Желаю быть с любой компьютерной машиной на "ты", постоянно стремиться к высоким целям и своим идеалам, удачно исправлять любую неисправность и лично создавать что-то новое и полезное для компьютерного мира.
***
Поздравляю с Днем программиста! Желаю только взлетов в карьере, удачи и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.
Поздравление с Днем компьютерщика 2026 / Коллаж 24 Канала
***
Хто програму вмить напише
І комп'ютер нам почистить,
"Вінду" перевстановить,
Сайт красиво облаштує.
Без тебе ми як без рук,
Для комп'ютера ти один.
Вітаємо ми тебе
З днем комп'ютерника!
***
З Днем комп'ютерника я вас вітаю,
І кар'єри програміста бажаю,
Нехай інвестицій не вичерпаються потоки,
Нехай зі спамами не буде мороки.
Вам у сім'ї бажаю я розуміння,
І великими статками володіння,
Нехай віддалене в чатах спілкування
Не замінить зустрічей із частуванням.
Поздравление с Днем компьютерщика 2026 / Коллаж 24 Канала
***
Поздравляю с Днем компьютерщика и хочу пожелать много всего интересного в компьютерном мире, много счастья, любви и веселья в окружающем мире жизни. Пусть каждый день позволяет достигать совершенства, успеха и новых прорывов, пусть не будет проблем ни со здоровьем, ни с программами, ни с людьми, ни с техникой.
Поздравление с Днем компьютерщика 2026 / Коллаж 24 Канала
***
Комп'ютерника вітаємо,
По-дружньому тобі бажаємо
Всього, що для тебе корисно:
Щоб дружив завжди з "залізом",
Щоб інтернет не пропадав,
Щоб вірус у "комп" не залітав,
Щоб пам'яті на все вистачало,
Щоб нічого не зависала,
Успіхів, щастя і везінь
Тобі, комп'ютерний наш геній!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.