Ба більше, Церква згадує їх не як покровителів романтичних стосунків, а як відданих мучеників, які пожертвували життям заради віри. Про це ексклюзивно для 24 Каналу розповів священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк.

Дивіться також Любові, ніжності й романтики: чарівні привітання з Днем святого Валентина у листівках і прозі

Чому День святого Валентина не 14 лютого?

Як пояснює священник ПЦУ Микола Гандзюк, у православній традиції існує троє святих з ім'ям Валентин. Всі вони жили ще в третьому столітті і зазнали жорстоких гонінь через свою віру в Христа.

За новим церковним календарем їх пам'ять офіційно вшановують у теплу пору року. Зокрема, 24 квітня згадують мученика Валентина Доростольського, 6 липня – мученика Валентина Римського, а 30 липня – священномученика Валентина Інтерамського. Саме ці весняні та літні дні є справжніми літургійними датами для православних вірян.

Однак дата 14 лютого історично пов'язана з Римо-Католицькою Церквою, яка в цей день традиційно згадує мученика Валентина Римського. Згідно з поширеною легендою, під час суворих переслідувань християн цей святий таємно вінчав закохані пари. За такі дії він поплатився свободою і життям. Саме через цю зворушливу історію його ім'я у західній традиції почало асоціюватися з датою 14 лютого.

Втім, сучасний формат Дня святого Валентина давно втратив своє первинне релігійне значення. Нині це радше гарна культурна та комерційна традиція, не пов'язана з богослужбовою практикою Православної Церкви. За словами отця Миколая, варто пам'ятати, що всі троє святих Валентинів насамперед є прикладами незламної віри та духовної стійкості, а не просто покровителями романтики.

Яке свято 14 лютого?