Более того, Церковь вспоминает их не как покровителей романтических отношений, а как преданных мучеников, которые пожертвовали жизнью ради веры. Об этом эксклюзивно для 24 Канала рассказал священник Православной Церкви Украины Николай Гандзюк.

Почему День святого Валентина не 14 февраля?

Как объясняет священник ПЦУ Николай Гандзюк, в православной традиции существует трое святых с именем Валентин. Все они жили еще в третьем веке и подверглись жестоким гонениям из-за своей веры во Христа.

По новому церковному календарю их память официально чтят в теплое время года. В частности, 24 апреля вспоминают мученика Валентина Доростольского, 6 июля – мученика Валентина Римского, а 30 июля – священномученика Валентина Интерамского. Именно эти весенние и летние дни являются настоящими литургическими датами для православных верующих.

Однако дата 14 февраля исторически связана с Римско-Католической Церковью, которая в этот день традиционно вспоминает мученика Валентина Римского. Согласно распространенной легенде, во время суровых преследований христиан этот святой тайно венчал влюбленные пары. За такие действия он поплатился свободой и жизнью. Именно из-за этой трогательной истории его имя в западной традиции начало ассоциироваться с датой 14 февраля.

Впрочем, современный формат Дня святого Валентина давно потерял свое первоначальное религиозное значение. Сейчас это скорее хорошая культурная и коммерческая традиция, не связанная с богослужебной практикой Православной Церкви. По словам отца Николая, стоит помнить, что все трое святых Валентинов прежде всего являются примерами несокрушимой веры и духовной стойкости, а не просто покровителями романтики.

Какой праздник 14 февраля?