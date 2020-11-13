Через введення карантину вихідного дня новий, дванадцятий випуск і всі наступні шоу "Танці з зірками" будуть проходити без глядачів. У залі будуть присутні лише судді і танцювальні пари.

Відповідне рішення організатори оприлюднили 13 листопада на телеканалі "1+1". Всі квитки, які глядачі придбали раніше на шоу 15 листопада, а також на наступні випуски, зможуть повернути свої кошти назад.

До слова Танці з зірками 12 випуск: які сюрпризи чекають у чвертьфіналі і хто стане зірковим суддею

Усі глядачі, які придбали квитки, отримають електронного листа від оператора Ticket Box, а гроші будуть повернені на банківську картку, з якої здійснювалась покупка,

– йдеться в повідомленні.

Відтак, довгоочікуваний чвертьфінал проєкту відбудеться лише за участю ведучих, суддів і танцювальних пар, яких залишилось всього чотири: Санта Дімопулос та Макс Леонов, Надія Мейхер та Кирило Васюк , Юлія Саніна та Дмитро Жук, Сергій Мельник та Аделіна Делі. Вони танцюватимуть три танці: перший – традиційно в парі зі своїм партнером, другий – з суддями проєкту, третій – "танець за життя".

Які зміни відбулись у проєкті за час карантину?

Варто додати, що впродовж усього нового сезону проєкту "Танці з зірками" шоу майже не зазнало змін, окрім перебування гостей у захисних масках. Також для безпеки учасників ввели нові правила: якщо учасник захворів на коронавірус, він може станцювати з партнером за межами знімального павільйону, або ж пропустити 1 випуск. Якщо пара не виступає на паркеті більше двох разів, вона автоматично "вилітає".

Така ситуація трапилась із Олегом Винником та Оленою Шоптенко, які через складні симптоми не змогли двічі підряд танцювати у шоу. Схожа історія трапилась і з Позитивом та Юлією Сахневич, яких на паркеті замінили ексучасники сезону, але за них глядачі віддали найменшу кількість голосів, через що вони теж були змушені покинути шоу.

Що передбачає карантин вихідного дня

Згідно з рішенням Кабміну, з 00:00 суботи до 00:00 понеділка впродовж щонайменше трьох тижнів у всіх містах країни мають працювати лише аптеки, АЗС та магазини, ветеринарні клініки та СТО.



Якими будуть обмеження карантину вихідного дня / Інфографіка 24 каналу