Грандіозне танцювальне шоу "Танці з зірками" наближається до фіналу. 15 листопада відбудеться чвертьфінал проєкту, у якому 4 найсильніші танцювальні пари цього сезону покажуть не лише власні постановки, а й здивують номерами з вимогливими суддями.

Напередодні прямого ефіру організатори розсекретили, з ким станцюють неперевершена Катерина Кухар, суддя-джокер Павло Вишняков, запальний Григорій Чапкіс та енергійний Влад Яма. Відповідний допис опублікували на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.

До теми Танці з зірками 12 випуск: які сюрпризи чекають у чвертьфіналі і хто стане зірковим суддею

Цієї неділі о 21:00 у чвертьфіналі зійдуться 4 танцювальні пари. Для 12 прямого ефіру вони готують одразу три танці: один – зі своїм партнером, другий – з суддею, третій – "танець за життя", який у випадку потрапляння в зону ризику може допомогти парі отримати перепустку у півфінал. "Танець за життя" визначають методом жеребкування під час прямого ефіру.

Виступ зіркових пар і суддів

Сергій Мельник, Аделіна Делі та Катерина Кухар стануть на пуанти і вражатимуть балетом;

Санта Дімопулом, Макс Леонов і Павло Вишняков виконають на паркеті чуттєву румбу;

Надія Мейхер, Кирило Васюк і Григорій Чапкіс запалять паркет самбою;

Юлія Саніна, Дмитро Жук і Влад Яма станцюють ніжний віденський вальс.

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