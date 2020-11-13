Грандиозное танцевальное шоу "Танцы со звездами" приближается к финалу. 15 ноября состоится четвертьфинал проекта, в котором 4 сильнейшие танцевальные пары этого сезона покажут не только собственные постановки, но и удивят номерами с требовательными судьями.

Накануне прямого эфира организаторы рассекретили, с кем станцуют непревзойденная Екатерина Кухар, судья-джокер Павел Вишняков, зажигательный Григорий Чапкис и энергичный Влад Яма. Соответствующее сообщение опубликовали на официальной странице проекта в инстаграме.

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В это воскресенье в 21:00 в четвертьфинале сойдутся 4 танцевальные пары. Для 12 прямого эфира они готовят сразу три танца: один – со своим партнером, второй – с судьей, третий – "танец за жизнь", который в случае попадания в зону риска может помочь паре получить пропуск в полуфинал. "Танец за жизнь" определяют методом жеребьевки во время прямого эфира.

Выступление звездных пар и судей

Сергей Мельник, Аделина Дели и Екатерина Кухар станут на пуанты и будут поражать балетом;

Санта Димопулом, Макс Леонов и Павел Вишняков исполнят на паркете чувственную румбу;

Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Григорий Чапкис зажгут паркет самбой;

Юлия Санина, Дмитрий Жук и Влад Яма станцуют нежный венский вальс.

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