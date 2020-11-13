Из-за введения карантина выходного дня новый, двенадцатый выпуск и все последующие шоу "Танцы со звездами" будут проходить без зрителей. В зале будут присутствовать только судьи и танцевальные пары.

Соответствующее решение организаторы обнародовали 13 ноября на телеканале "1+1". Все зрители, которые приобрели билеты ранее на шоу 15 ноября, а также на следующие выпуски, смогут вернуть свои средства обратно.

К слову Танцы со звездами 12 выпуск: какие сюрпризы ждут в четвертьфинале и кто станет звездным судьей

Все зрители, которые приобрели билеты, получат электронное письмо оператора Ticket Box, а деньги будут возвращены на банковскую карту, с которой производилась покупка,

– говорится в сообщении.

Следовательно, долгожданный четвертьфинал проекта состоится только при участии ведущих, судей и пар, которых осталось всего четыре: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Сергей Мельник и Аделина Дели. Они будут танцевать три танца: первый – традиционно в паре со своим партнером, второй – с судьями проекта, третий – "танец за жизнь".

Какие изменения произошли в проекте за время карантина?

Стоит добавить, что на протяжении всего нового сезона проекта "Танцы со звездами" шоу почти не претерпело изменений, кроме пребывания гостей в защитных масках. Также для безопасности участников ввели новые правила: если участник заболел коронавирусом, он может станцевать с партнером за пределами съемочного павильона, или пропустить 1 выпуск. Если пара не выступает на паркете более двух раз, она автоматически "вылетает".

Такая ситуация произошла с Олегом Винником и Еленой Шоптенко, которые из-за сложных симптомов не смогли дважды подряд танцевать в шоу. Похожая история случилась и с Позитивом и Юлией Сахневич, которых на паркете заменили экс-участники сезона, но за них зрители отдали наименьшее количество голосов, из-за чего они были вынуждены покинуть шоу.

Что предусматривает карантин выходного дня

Согласно решению Кабмина, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в течение не менее трех недель во всех городах страны должны работать только аптеки, АЗС и магазины, ветеринарные клиники и СТО.



Какими будут ограничения карантина выходного дня / Инфографика 24 канала