Чорна п'ятниця на порозі: в яких магазинах вполювати найбільші знижки
Чорна п'ятниця – це відомий сезон розпродажів, який відбувається в усьому світі наприкінці листопада. Традиція влаштовувати великі знижки зародилися у США ще середині 20 століття. Для любителів шопінгу цей день вважається великим святом, адже навіть дехто бере вихідний на роботі, щоб зробити бажані покупки.
День найбільших знижок в Україні відбудеться 25 листопада. Однак, більшість магазинів розпочинають значно швидше етап знижок. Black Friday – це чудова можливість придбати дешевий товар не лише для себе, а й купити подарунки для рідних та друзів до різдвяних та новорічних свят, зазначає 24 канал.
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У Чорну п'ятницю в більшості крамницях товари дешевшають від 30 до 70%. Найбільше покупці в цей день купують одяг, взуття, побутову техніку, товари для краси й побуту. Радимо вам заздалегідь зробити список бажаних покупок та визначити суму, яку ви будете готові витрати. Так ви зможете структурувати ваші потреби й співвіднести їх зі своїми можливостями та бажаннями.
Чорна п'ятниця в Україні 2022 / Фото Unsplash
Редакція LifeStyle 24 пропонує вам список популярних магазинів, де можна буде знайти великі знижки у Чорну п'ятницю.
Де будуть найбільші знижки у Чорну п'ятницю
Знижки у популярних магазинах
- Rozetka – знижки до 65%;
- Eldorado – знижки до 70%;
- Answer – знижки до 70%;
- Фокстрот – знижки до 70%;
- Yakaboo – знижки до 80%;
- Епіцентр – знижки до 90%.
Знижки в магазинах одягу та взуття
- Intertop – знижки до 70%.
- Intimo – знижки до 70%;
- Prego – знижки до 65%;
- Jasmine – знижки до 40%;
- Kasta – знижки до 90%.
Знижки на цифрову та побутову техніку
- Comfy – знижки до 50%;
- Цитрус – знижки до 25%;
- AppeRoom – знижки до 70%;
- Ktc – знижки до 70%;
- Bigmag – знижки до 70%.
Список магазинів, де будуть найбільші знижки у Чорну п'ятницю / Фото Pexels
Знижки на косметику та парфумерію
- Watsons – знижки на понад 6000 товарів до 70%;
- NOTINO – знижки на найпопулярніші бренди та товари до 30%;
- MakeUp – знижки до 70%;
- Yves Rocher – знижки до 50%;
- PROSTOR і EVA.
Знижки в магазинах з товарами для дому
- iHerb;
- Jysk;
- Bigl;
- Ikea;
- METRO.