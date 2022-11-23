У наш час книжка стає такою ж необхідністю для психологічного здоров'я як тепле пальто чи обігрівач – для фізичного. Тому 24 канал разом з національною книжковою платформою Yakaboo зібрали найцікавіші акційні пропозиції українських видавництв до Чорної п'ятниці 2022.

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Yakaboo

Максимальні знижки 70% з 21 листопада по 28 листопада – на увесь асортимент книгарні. Так, художню літературу та книжки про дитинство й виховання можна буде придбати зі знижкою до 50%, нон-фікшн, у тому числі про психологію та саморозвиток, а також літературу з вивчення іноземних мов та бізнесову літературу – зі знижками до 40%.

А ще діють:

безкоштовна доставка до поштоматів Нової пошти для замовлень від 500 гривень та розіграш павербанків для тих, хто зробить книжкове замовлення на суму від 1000 гривень;

розіграш Apple AirPods Pro при замовленні книжок на суму 1000 грн, а при замовленні на суму від 700 грн – розіграш топових книжкових комплектів.

Окрім того, у видавництві Yakaboo Publishing триває акція "Книга сюрприз" – за фіксовану суму 99 гривень ви зможете і пограти, і поповнити свою бібліотеку якісним нішевим нон-фікшеном. Правила – на сайті видавця.

Фабула

У видавництві Фабула – "Шалена п’ятниця" зі знижками до 75% та безкоштовною доставкою до поштоматів Нової пошти з 23 по 25 листопада.

КМ-Букс

Чорна п’ятниця вже стартувала на сайті видавництва, є можливість купити книжки зі знижкою до 70%, на електронні книжки діє знижка 30%.



Чорна п'ятниця в Україні: знижки на книги / Фото Pexels

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Наш Формат

На топ-20 бестселерів видавництва – знижки до 50% у період з 21 по 27 листопада.

В онлайн-книгарні "Наш Формат" у цей період діють спеціальні пропозиції: книжки-сюрпризи за 149 гривень та знижки до 50% на книги від різних видавництв та видання різних жанрів.

ArtHuss

Видавництво ArtHuss – це книжки, що цікаво і легко розповідають про візуальну культуру. До 27 листопада на сайті видавництва діють знижки на бестселери та передзамовлення новинок.

Видавництво 21

На сайті видавництва акція триває з 21 по 29 листопада: мінус 35% на всі книжки "сучукрліту" та безкоштовна доставка замовлень від 500 гривень.

Видавництво Анетти Антоненко

У Чорну п’ятницю з 21 до 30 листопада 2022 діє така система знижок на всі паперові та електронні книжки: – 20% на замовлення до 500 гривень, – 30% — на суму замовлення 501 – 1000 гривню, – 40% — на суму замовлення 1001 – 2000 гривень.

Нора-Друк

Акція діє 25 – 27 листопада 2022 року на обмежену кількість книжок видавництва, знижка 50%. Увага: відвантаження паперових книжок, замовлених під час акції, відбуватиметься до 7 грудня включно.

Лабораторія

Книжкова п’ятниця триватиме на сайті видавництва цілі вихідні: купуєте дві книжки, а третю отримуєте в подарунок. Важливо: безкоштовна третя книга — це книга з найнижчою ціною у чеку.

BookChef

На книги видавництва Bookchef будуть діяти спеціальні знижки до – 60% з 21 по 28 листопада 2022.

Ранок

На сайті одного з найбільших дитячих видавництв масштабна акція триватиме до кінця тижня: художня література та література нон-фікшн для дітей від 0 до 14 років на будь-який смак та "настолки" від видавництв "Ранок", ВГ "Кенгуру", "Жорж", "Ранок-Креатив" – зі знижкою до 70%.