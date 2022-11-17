Чорна п'ятниця у США та в Україні мають певні відмінності між собою. Там справді розпродують товар із величезними знижками, інколи вони можуть сягати навіть 90%, а от в Україні це відбувається дещо по-іншому – зазвичай розпродаж стосується лише певних категорій. Ми підготували для вас поради, як вдало зробити покупки й не бути обманутим, пише 24 канал.

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Що варто купити у Чорну п'ятницю, щоб зекономити гроші

Великі знижки можна очікувати на ті товари, які мають великий попит серед покупців. Їх можна знайти у великих торговельних мережах. Також улюблені товари можна знайти в інтернет-магазинах по всьому світу. Щоб дізнатися про знижки та розпродажі, варто звертати увагу на розсилки від магазинів та стежити за їхніми офіційними сторінками у соціальних мережах.

У 2022 році найвищі знижки можна очікувати на такі товари:

літній та весняний одяг з тогорічних колекцій;

гаджети;

вітаміни;

взуття;

декор для дому;

побутову техніку;

одяг для дітей;

декоративну косметику та парфуми;

книги;

білизну;

кухонний інвентар.

Список речей, які варто купити у Чорну п'ятницю / Фото Pexels

Як правильно робити покупки у Чорну п'ятницю

Складіть список покупок

Радимо заздалегідь скласти список бажаних покупок. Він може бути приблизним, але обов'язково подумайте і зазначте свої короткострокові та довгострокові цілі. Це допоможе купити справді потрібні речі, не піддатися спокусі великих знижок й зекономити чималу суму.

Визначте конкретний бюджет

Наперед подумайте, яку суму ви готові витратити у Чорну п'ятницю. Проаналізуйте свої фінанси, виділіть окремий бюджет й не виходьте за його межі. Щодо онлайн-покупок, то заздалегідь перекажіть кошти на певну картку для оплати онлайн, додавши до неї 10-15%. Так ви зможете контролювати свої витрати й не купите нічого лишнього.

Проаналізуйте ціни в магазинах

Часто в Україні магазини використовують Чорну п’ятницю лише як маркетинговий хід. Вони не змінюють ціни на товари, а то й зовсім підвищують ціни перед днем знижок. Тому детально проаналізуйте ціни в магазин до розпродажу й порівняйте з цінами в схожих магазинах. Також можете заглянути та пошукати ціни на онлайн-майданчиках.

Радимо ретельно перевіряти сторінки, на яких ви робите замовлення. Перед великими розпродажами в інтернеті з’являється багато шахраїв, які створюють спеціальні сайти для отримання персональних даних покупців, а після реєстрації списують кошти з рахунку.

Швидкі покупки

Ті товари, які мають великий попит серед покупців, часто дуже швидко зникають з полиць магазинів. Тож для того, щоб максимально швидко придбати потрібні речі, заздалегідь запишіть детальну характеристику бажаної покупки: колір, розмір, бренд, технічні вимоги тощо. Це допоможе вам якнайшвидше купити потрібний товар та не витрачати додатковий час на вибір.

Поради та лайфхаки на Чорну п'ятницю / Фото Pexels

Лайфхаки та поради на Чорну п'ятницю