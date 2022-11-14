Традиція робити день великих розпродажів надійшла до нас із США і набула широкої популярності. Чорну п'ятницю проводять в останній тиждень листопада одразу після популярного свята Дня подяки. Великі знижки до Чорної п'ятниці розпочинають традиційний період різдвяних розпродажів, зазначає 24 канал.

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Коли в Україні буде Чорна п'ятниця

В Україні Чорну п'ятницю розпочали влаштовувати у 2013 році. Цьогоріч вона припадає на 25 листопада.

Деякі магазини відкриваються раніше звичного терміну роботи, наприклад о 5 год ранку, а дехто навіть відчиняється опівночі. У цей день зниження цін відбувається як у звичайних магазинах, так і на онлайн-майданчиках.

Кожен магазин самостійно встановляє дні розпродажів, тож вони можуть розпочатися ще на початку тижня і тривати до наступного понеділка, який традиційно називають "кіберпонеділком". Але зазвичай період акцій та знижок триває 3 – 5 днів.

Коли в Україні Чорна п'ятниця / Фото Canva

Історія Чорної п'ятниці

Всесвітній день розпродажів, або Чорна п'ятниця, зародився у США ще в середині 60-х років минулого століття. Спочатку таку акцію проводили лише у США, а згодом вона набула популярності у всьому світі.

Перший схожий розпродаж провів молодий хлопець Френк Вулворт у штаті Пенсільванія. Він без згоди власника магазину вирішив розпродати всі сезонні товари по 5 центів. Такий хід продажів приніс комерційний успіх лавці, де він працював. Згодом цей маленький магазинчик став одним з найбільших торгових мереж – "Woolworth". Ну, і звичайно ж започаткував традицію проведення Black Friday.

Чому п'ятницю називають "чорною"?

Все через те, що так її охрестили патрульні США у 60-роках 20 століття. Адже знижки провокують величезний ажіотаж – тривалість та кількість заторів збільшується, а крамницях іноді відбуваються бійки.

Магазини вирішили відмовитися від такої назви, бо слово "чорний" має негативний зміст. Проте через 20 років, уже після того, як фраза "Чорна п’ятниця" була поширеною, їй надали іншого нового змісту. Сьогодні назву акції пов'язують з висловом "in the black", що в перекладі означає "позитивний баланс" у бухгалтерській книзі. Оскільки американці витрати позначаються червоним кольором, а прибуток – чорним. Тобто це означає, що багато торгових мереж та магазинів "вийдуть у плюс" під час розпродажів.

Чорна п'ятниця 2022 в Україні / Фото Canva

Важливі поради на Чорну п'ятницю