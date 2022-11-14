Традиция делать день больших распродаж поступила к нам из США и приобрела широкую популярность. Черную пятницу проводят в последнюю неделю ноября сразу после популярного праздника Дня благодарения. Большие скидки в Черную пятницу начинают традиционный период рождественских распродаж, отмечает 24 канал.

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Когда в Украине будет Черная пятница

Черную пятницу начали устраивать в 2013 году. В этом году она приходится на 25 ноября.

Некоторые магазины открываются раньше обычного срока работы, например в 5 часов утра, а некоторые даже открываются в полночь. В этот день понижение цен происходит как в обычных магазинах, так и на онлайн-площадках.

Каждый магазин самостоятельно устанавливает дни распродаж, так что они могут начаться еще в начале недели и продолжаться до следующего понедельника, который традиционно называют "киберпонедельником". Но обычно период акций и скидок длится 3-5 дней.

Когда в Украине Черная пятница / Фото Canva

История Черной пятницы

Всемирный день распродаж или Черная пятница зародился в США еще в середине 60-х годов прошлого века. Сначала такую акцию проводили только в США, а впоследствии она приобрела популярность во всем мире.

Первую похожую распродажу провел молодой парень Фрэнк Вулворт в штате Пенсильвания. Он без согласия владельца магазина решил распродать все сезонные товары по 5 центов. Такой ход продаж принес коммерческий успех лавке, где он работал. Впоследствии этот маленький магазинчик стал одной из крупнейших торговых сетей – "Woolworth". Ну, и конечно же положил начало традиции проведения Black Friday.

Почему пятницу называют "черной"?

Все потому, что так ее окрестили патрульные США в 60-х годах 20 века. Ведь скидки провоцируют огромный ажиотаж – продолжительность и количество пробок увеличивается, а в магазинах иногда происходят драки.

Магазины решили отказаться от такого названия, потому что слово "черный" имеет отрицательное содержание. Однако через 20 лет, уже после того, как фраза "Черная пятница" была распространена, ей придали другое новое содержание. Сегодня название акции связывается с выражением "in the black", что в переводе означает "положительный баланс" в бухгалтерской книге. Поскольку американцы расходы обозначаются красным цветом, а прибыль черным. То есть это означает, что многие торговые сети и магазины "выйдут в плюс" во время распродаж.

Черная пятница 2022 года в Украине / Фото Canva

Важные советы на Черную пятницу