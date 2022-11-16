День найбільших знижок в Україні відбудеться 25 листопада. Однак, більшість магазинів розпочинають значно швидше етап знижок. Black Friday – це чудова можливість придбати дешевий товар не лише для себе, а й купити подарунки для рідних та друзів до різдвяних та новорічних свят, зазначає 24 канал.

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У Чорну п'ятницю в більшості крамницях товари дешевшають від 30 до 70%. Найбільше покупці в цей день купують одяг, взуття, побутову техніку, товари для краси й побуту. Радимо вам заздалегідь зробити список бажаних покупок та визначити суму, яку ви будете готові витрати. Так ви зможете структурувати ваші потреби й співвіднести їх зі своїми можливостями та бажаннями.

Чорна п'ятниця в Україні 2022 / Фото Unsplash

Редакція LifeStyle 24 пропонує вам список популярних магазинів, де можна буде знайти великі знижки у Чорну п'ятницю.

Де будуть найбільші знижки у Чорну п'ятницю

Знижки у популярних магазинах

Rozetka – знижки до 65%;

Eldorado – знижки до 70%;

Answer – знижки до 70%;

Фокстрот – знижки до 70%;

Yakaboo – знижки до 80%;

Епіцентр – знижки до 90%.

Знижки в магазинах одягу та взуття

Intertop – знижки до 70%.

Intimo – знижки до 70%;

Prego – знижки до 65%;

Jasmine – знижки до 40%;

Kasta – знижки до 90%.

Знижки на цифрову та побутову техніку

Comfy – знижки до 50%;

Цитрус – знижки до 25%;

AppeRoom – знижки до 70%;

Ktc – знижки до 70%;

Bigmag – знижки до 70%.

Список магазинів, де будуть найбільші знижки у Чорну п'ятницю / Фото Pexels

Знижки на косметику та парфумерію

Watsons – знижки на понад 6000 товарів до 70%;

NOTINO – знижки на найпопулярніші бренди та товари до 30%;

MakeUp – знижки до 70%;

Yves Rocher – знижки до 50%;

PROSTOR і EVA.

Знижки в магазинах з товарами для дому