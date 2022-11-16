День самых больших скидок в Украине состоится 25 ноября. Однако большинство магазинов начинают гораздо быстрее этап скидок. Black Friday – это отличная возможность купить дешевый товар не только для себя, но и купить подарки для родных и друзей к рождественским и новогодним праздникам, отмечает 24 канал.

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В Черную пятницу в большинстве магазинов товары дешевеют от 30 до 70%. Больше всего покупатели в этот день покупают одежду, обувь, бытовую технику, товары для красоты и быта. Советуем заранее сделать список желаемых покупок и определить сумму, которую вы будете готовы расходы. Так вы можете структурировать ваши потребности и соотнести их со своими возможностями и желаниями.

Черная пятница в Украине 2022 / Фото Unsplash

Редакция LifeStyle 24 предлагает вам список популярных магазинов, где можно найти большие скидки в Черную пятницу.

Где будут самые большие скидки в Черную пятницу

Скидки в популярных магазинах

Rozetka – скидки до 65%;

Eldorado – скидки до 70%;

Answer – скидки до 70%;

Фокстрот – скидки до 70%;

Yakaboo – скидки до 80%;

Эпицентр – скидки до 90%.

Скидки в магазинах одежды и обуви

Intertop – скидки до 70%.

Intimo – скидки до 70%;

Prego – скидки до 65%;

Jasmine – скидки до 40%;

Kasta – скидки до 90%.

Скидки на цифровую и бытовую технику

Comfy – скидки до 50%;

Цитрус – скидки до 25%;

AppeRoom – скидки до 70%;

Ktc – скидки до 70%;

Bigmag – скидки до 70%.

Список магазинов, где будут самые большие скидки в Черную пятницу / Фото Pexels

Скидки на косметику и парфюмерию

Watsons – скидки более чем на 6000 товаров до 70%;

NOTINO – скидки на самые популярные бренды и товары до 30%;

MakeUp – скидки до 70%;

Yves Rocher – скидки до 50%;

PROSTOR и EVA.

Скидки в магазинах с товарами для дома