День самых больших скидок в Украине состоится 25 ноября. Однако большинство магазинов начинают гораздо быстрее этап скидок. Black Friday – это отличная возможность купить дешевый товар не только для себя, но и купить подарки для родных и друзей к рождественским и новогодним праздникам, отмечает 24 канал.
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В Черную пятницу в большинстве магазинов товары дешевеют от 30 до 70%. Больше всего покупатели в этот день покупают одежду, обувь, бытовую технику, товары для красоты и быта. Советуем заранее сделать список желаемых покупок и определить сумму, которую вы будете готовы расходы. Так вы можете структурировать ваши потребности и соотнести их со своими возможностями и желаниями.
Черная пятница в Украине 2022 / Фото Unsplash
Редакция LifeStyle 24 предлагает вам список популярных магазинов, где можно найти большие скидки в Черную пятницу.
Где будут самые большие скидки в Черную пятницу
Скидки в популярных магазинах
- Rozetka – скидки до 65%;
- Eldorado – скидки до 70%;
- Answer – скидки до 70%;
- Фокстрот – скидки до 70%;
- Yakaboo – скидки до 80%;
- Эпицентр – скидки до 90%.
Скидки в магазинах одежды и обуви
- Intertop – скидки до 70%.
- Intimo – скидки до 70%;
- Prego – скидки до 65%;
- Jasmine – скидки до 40%;
- Kasta – скидки до 90%.
Скидки на цифровую и бытовую технику
- Comfy – скидки до 50%;
- Цитрус – скидки до 25%;
- AppeRoom – скидки до 70%;
- Ktc – скидки до 70%;
- Bigmag – скидки до 70%.
Список магазинов, где будут самые большие скидки в Черную пятницу / Фото Pexels
Скидки на косметику и парфюмерию
- Watsons – скидки более чем на 6000 товаров до 70%;
- NOTINO – скидки на самые популярные бренды и товары до 30%;
- MakeUp – скидки до 70%;
- Yves Rocher – скидки до 50%;
- PROSTOR и EVA.
Скидки в магазинах с товарами для дома
- iHerb;
- Jysk;
- Bigl;
- Ikea;
- METRO.