Черная пятница в США и Украине имеют определенные различия между собой. Там действительно распродают товар с огромными скидками, иногда они могут достигать даже 90%, а вот в Украине это происходит несколько иначе – обычно распродажа касается только определенных категорий. Мы подготовили для вас советы, как удачно совершить покупки и не быть обманутым, пишет 24 канал.

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Что стоит купить в Черную пятницу, чтобы сэкономить деньги

Большие скидки можно ожидать тех товаров, которые пользуются большим спросом среди покупателей. Их можно обнаружить в крупных торговых сетях. Также излюбленные товары можно найти в интернет-магазинах по всему миру. Чтобы узнать о скидках и распродажах, следует обращать внимание на рассылки от магазинов и следить за их официальными страницами в социальных сетях.

В 2022 году самые высокие скидки можно ожидать таких товаров:

летняя и весенняя одежда из коллекций прошлого года;

гаджеты;

витамины;

обувь;

декор для дома;

бытовую технику;

одежда для детей;

декоративную косметику и духи;

книги;

белье;

кухонный инвентарь.

Список вещей, которые стоит купить в Черную пятницу / Фото Pexels

Как правильно делать покупки в Черную пятницу

Составьте список покупок

Советуем заранее составить список желаемых покупок. Он может быть приблизительным, но обязательно подумайте и укажите свои краткосрочные и долгосрочные цели. Это поможет купить действительно нужные вещи, не поддаться искушению больших скидок и сэкономить немалую сумму.

Определите конкретный бюджет

Подумайте, какую сумму вы готовы потратить в Черную пятницу. Проанализируйте свои финансы, выделите отдельный бюджет и не выходите за его пределы. Что касается онлайн-покупок, то заранее передайте средства на определенную карту для оплаты онлайн, прибавив к ней 10-15%. Так вы сможете контролировать свои расходы и не купите ничего лишнего.

Проанализируйте цены в магазинах

Часто в Украине магазины используют Черную пятницу только как маркетинговый ход. Они не меняют цены на товары, а то и вовсе повышают цены перед днем скидок. Поэтому подробно проанализируйте цены в магазин до распродажи и сравните с ценами в подобных магазинах. Также можно заглянуть и поискать цены на онлайн-площадках.

Советуем тщательно проверять страницы, на которых вы делаете заказ. Перед большими распродажами в интернете появляются многие мошенники, которые создают специальные сайты для получения персональных данных покупателей, а после регистрации списывают средства со счета.

Быстрые покупки

Те товары, которые пользуются большим спросом среди покупателей, часто очень быстро исчезают с полок магазинов. Для того чтобы максимально быстро приобрести нужные вещи, заранее запишите подробную характеристику желаемой покупки: цвет, размер, бренд, технические требования и т.д. Это поможет вам как можно быстрее купить нужный товар и не тратить дополнительное время на выбор.

Советы и лайфхаки на Черную пятницу / Фото Pexels

Лайфхаки и советы на Черную пятницу