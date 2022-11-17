Черная пятница в США и Украине имеют определенные различия между собой. Там действительно распродают товар с огромными скидками, иногда они могут достигать даже 90%, а вот в Украине это происходит несколько иначе – обычно распродажа касается только определенных категорий. Мы подготовили для вас советы, как удачно совершить покупки и не быть обманутым, пишет 24 канал.
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Что стоит купить в Черную пятницу, чтобы сэкономить деньги
Большие скидки можно ожидать тех товаров, которые пользуются большим спросом среди покупателей. Их можно обнаружить в крупных торговых сетях. Также излюбленные товары можно найти в интернет-магазинах по всему миру. Чтобы узнать о скидках и распродажах, следует обращать внимание на рассылки от магазинов и следить за их официальными страницами в социальных сетях.
В 2022 году самые высокие скидки можно ожидать таких товаров:
- летняя и весенняя одежда из коллекций прошлого года;
- гаджеты;
- витамины;
- обувь;
- декор для дома;
- бытовую технику;
- одежда для детей;
- декоративную косметику и духи;
- книги;
- белье;
- кухонный инвентарь.
Список вещей, которые стоит купить в Черную пятницу / Фото Pexels
Как правильно делать покупки в Черную пятницу
- Составьте список покупок
Советуем заранее составить список желаемых покупок. Он может быть приблизительным, но обязательно подумайте и укажите свои краткосрочные и долгосрочные цели. Это поможет купить действительно нужные вещи, не поддаться искушению больших скидок и сэкономить немалую сумму.
- Определите конкретный бюджет
Подумайте, какую сумму вы готовы потратить в Черную пятницу. Проанализируйте свои финансы, выделите отдельный бюджет и не выходите за его пределы. Что касается онлайн-покупок, то заранее передайте средства на определенную карту для оплаты онлайн, прибавив к ней 10-15%. Так вы сможете контролировать свои расходы и не купите ничего лишнего.
- Проанализируйте цены в магазинах
Часто в Украине магазины используют Черную пятницу только как маркетинговый ход. Они не меняют цены на товары, а то и вовсе повышают цены перед днем скидок. Поэтому подробно проанализируйте цены в магазин до распродажи и сравните с ценами в подобных магазинах. Также можно заглянуть и поискать цены на онлайн-площадках.
Советуем тщательно проверять страницы, на которых вы делаете заказ. Перед большими распродажами в интернете появляются многие мошенники, которые создают специальные сайты для получения персональных данных покупателей, а после регистрации списывают средства со счета.
- Быстрые покупки
Те товары, которые пользуются большим спросом среди покупателей, часто очень быстро исчезают с полок магазинов. Для того чтобы максимально быстро приобрести нужные вещи, заранее запишите подробную характеристику желаемой покупки: цвет, размер, бренд, технические требования и т.д. Это поможет вам как можно быстрее купить нужный товар и не тратить дополнительное время на выбор.
Советы и лайфхаки на Черную пятницу / Фото Pexels
Лайфхаки и советы на Черную пятницу
- Внимательно проверяйте вещь перед покупкой, посмотрите нет ли никаких дефектов.
- Следите за своими вещами при покупках, не оставляйте их без присмотра в примерочном или в торговом зале. Часто толпа и большой ажиотаж привлекают воров и мошенников.
- Смотрите, прежде всего, на качество вещи, а не на скидку.
- Если вы все-таки импульсивно купили ненужную вещь, ее можно вернуть в течение 14 дней. Главное – сохраните товарный вид покупки с этикетками и чек.
- Черная пятница – прекрасная возможность приобрести подарки своим родным на Рождество и Новый год по привлекательным ценам. Так что внимательно присмотритесь к товарам.
- Также, чтобы сэкономить, воспользуйтесь кэшбэк-сервисами и промокодами.