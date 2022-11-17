Чорна п'ятниця в Україні: ефективні поради як зекономити гроші та придбати потрібні речі
Традиційно в кінці осені українці чекають Black Friday, щоб зробити покупки за зниженими цінами та ще й зекономити. У 2022 році цей день припадає на 25 листопада.
Чорна п'ятниця у США та в Україні мають певні відмінності між собою. Там справді розпродують товар із величезними знижками, інколи вони можуть сягати навіть 90%, а от в Україні це відбувається дещо по-іншому – зазвичай розпродаж стосується лише певних категорій. Ми підготували для вас поради, як вдало зробити покупки й не бути обманутим, пише 24 канал.
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Що варто купити у Чорну п'ятницю, щоб зекономити гроші
Великі знижки можна очікувати на ті товари, які мають великий попит серед покупців. Їх можна знайти у великих торговельних мережах. Також улюблені товари можна знайти в інтернет-магазинах по всьому світу. Щоб дізнатися про знижки та розпродажі, варто звертати увагу на розсилки від магазинів та стежити за їхніми офіційними сторінками у соціальних мережах.
У 2022 році найвищі знижки можна очікувати на такі товари:
- літній та весняний одяг з тогорічних колекцій;
- гаджети;
- вітаміни;
- взуття;
- декор для дому;
- побутову техніку;
- одяг для дітей;
- декоративну косметику та парфуми;
- книги;
- білизну;
- кухонний інвентар.
Список речей, які варто купити у Чорну п'ятницю / Фото Pexels
Як правильно робити покупки у Чорну п'ятницю
- Складіть список покупок
Радимо заздалегідь скласти список бажаних покупок. Він може бути приблизним, але обов'язково подумайте і зазначте свої короткострокові та довгострокові цілі. Це допоможе купити справді потрібні речі, не піддатися спокусі великих знижок й зекономити чималу суму.
- Визначте конкретний бюджет
Наперед подумайте, яку суму ви готові витратити у Чорну п'ятницю. Проаналізуйте свої фінанси, виділіть окремий бюджет й не виходьте за його межі. Щодо онлайн-покупок, то заздалегідь перекажіть кошти на певну картку для оплати онлайн, додавши до неї 10-15%. Так ви зможете контролювати свої витрати й не купите нічого лишнього.
- Проаналізуйте ціни в магазинах
Часто в Україні магазини використовують Чорну п’ятницю лише як маркетинговий хід. Вони не змінюють ціни на товари, а то й зовсім підвищують ціни перед днем знижок. Тому детально проаналізуйте ціни в магазин до розпродажу й порівняйте з цінами в схожих магазинах. Також можете заглянути та пошукати ціни на онлайн-майданчиках.
Радимо ретельно перевіряти сторінки, на яких ви робите замовлення. Перед великими розпродажами в інтернеті з’являється багато шахраїв, які створюють спеціальні сайти для отримання персональних даних покупців, а після реєстрації списують кошти з рахунку.
- Швидкі покупки
Ті товари, які мають великий попит серед покупців, часто дуже швидко зникають з полиць магазинів. Тож для того, щоб максимально швидко придбати потрібні речі, заздалегідь запишіть детальну характеристику бажаної покупки: колір, розмір, бренд, технічні вимоги тощо. Це допоможе вам якнайшвидше купити потрібний товар та не витрачати додатковий час на вибір.
Поради та лайфхаки на Чорну п'ятницю / Фото Pexels
Лайфхаки та поради на Чорну п'ятницю
- Уважно перевіряйте річ перед покупкою, подивіться чи немає ніяких дефектів.
- Слідкуйте за своїми речами під час покупок, не залишайте їх без нагляду в примірочній чи у торговельному залі. Часто натовп і великий ажіотаж привертає крадіїв та шахраїв.
- Дивіться перш за все на якість речі, а не на знижку.
- Якщо ви все-таки імпульсивно купили непотрібну річ, то її можна повернути протягом 14 днів. Головне – збережіть товарний вигляд покупки з етикетками та чек.
- Чорна п’ятниця – це чудова можливість придбати подарунки своїм рідним на Різдво та Новий рік за привабливими цінами. Тож уважно придивіться до товарів.
- Також, щоб зекономити, скористайтеся кешбек-сервісами й промокодами.