Чи правда, що не можна справляти весілля у травні

Весілля – це подія, довкола якої ходить чи ненайбільше народних прикмет. Хоча церква просить, аби люди не вірили у забобони. Однак є молодята, які все одно бояться зіпсувати довгоочікуване свято, тому звертають на них увагу.

Повір'я стверджують, що не можна одружуватися у травні. Річ у тім, що тоді подружнє життя не принесе радості, чоловік та жінка будуть "мучитися".

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Весілля у травні: народні прикмети

У давні часи люди відкладали весілля на інший місяць, адже у травні було багато справ. Вони працювали у саду, на полі або городі, тому не мали ні сил, ні бажання, ні можливості що-небудь святкувати.

Однак, згідно з психологією, травневі шлюбі можуть бути й міцнішими за інші. Річ у тім, що молодята хочуть довести, що забобони – це всього лише міфи. Тому стараються та роблять все, аби зберегти сім'ю.

Чому не варто святкувати весілля у травні / Фото Canva

Також є думка, що у травні весілля має бути скромним. Якщо не дотриматися поради, то сімейне життя складатиметься з великої кількості проблем. Пишне свято варто влаштовувати в інші місяці.

Цікаво, що деякі молодята укладають шлюб у дзеркальну дату – 05.05. Вони вірять, що це захистить стосунки від усіх негараздів. Однак, щоб досягти сімейного щастя, потрібно ще й багато працювати.

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