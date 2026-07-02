Народні прикмети застерігають людей від подібного розташування дзеркал у спальні. Про це детальніше – пише 24 Канал.

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Чому не можна спати навпроти дзеркала?: народні прикмети

З давніх-давен люди ставилися до дзеркал з особливим трепетом. Наші пращури вважали їх справжнім містичним порталом у потойбічний світ. Коли людина спить, її душа стає вразливою, тому навіть швидкий погляд у бік дзеркала загрожує втратою життєвих сил або навіть затягуванням у чужий, невідомий вимір.

Крім того, віддзеркалення того, хто спить, вважають поганим знаком для особистого життя та достатку. За народними повір'ями, дзеркальна поверхня наче подвоює самотність, якщо людина спить одна, або ж залучає третіх осіб у стосунки закоханої пари.

До того ж постійний візуальний контакт з власним нічним силуетом буквально висмоктує здоров'я, енергію та успіх, залишаючи після пробудження лише втому й розбитість.

Важливо зазначити, що сучасному світі кожен самостійно обирає, чи варто довіряти багатовіковим забобонам і ставити дзеркало в інше місце кімнати, чи не вірити в подібні речі. Хтось бачить у цьому лише красиві міфи, а хтось воліє не ризикувати власним спокоєм і ховає скляні поверхні якомога далі від ліжка.

Народні прикмети про сон / Фото Magnific

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