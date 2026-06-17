Наші предки ставилися до цього побутового предмета з особливим трепетом і залишили нам безліч застережень, які змушують замислитися навіть запеклих скептиків. Детальніше про те, чи можна дивитися в дзеркало вночі – розповідає 24 Канал.

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Чи можна дивитися в дзеркало вночі?

Народні прикмети однозначно радять оминати власне відображення у темну пору доби. Здавна люди вірили, що дзеркальна поверхня є справжньою межею між нашим світом і потойбіччям. У давнину пращури вірили, що нічний погляд у дзеркало може забрати у людини життєві сили, красу та здоров'я.

Існує й інше містичне пояснення цього забобону. Кажуть, що у дзеркалі можна побачити те, що приховане від людських очей за сонячного світла. За повір'ями, чужі сутності, які активізуються в темряві, використовують відблиски як коридор, щоб потрапити в оселю або налякати її господаря.

Ба більше, незаміжнім дівчатам суворо забороняли ворожити на судженого перед дзеркалом уночі самотужки. Адже, замість майбутнього чоловіка, туди міг зазирнути підступний дух.

Чи можна дивитись у дзеркало вночі / Фото Magnific

Вірити у ці прадавні перекази чи вважати їх звичайними казками – особистий вибір кожного. Однак навіть гра тіней у темній кімнаті може легко обдурити мозок і викликати реальний стрес у людини. Тож, можливо, варто просто увімкнути світло або подивитися у дзеркало вже вранці.

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