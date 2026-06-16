Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі пояснив, чи є в цьому питанні якась реальна небезпека і як до таких забобонів ставиться духовенство. Про це детальніше – читайте в нашому матеріалі.

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Чи можна вагітним жінкам ходити на цвинтар чи похорон?

У відео отець Олексій Філюк запевнив, що вагітним жінкам можна відвідувати похорон чи кладовище, попри всі забобони. Адже подібні речі жодним чином не пов'язані між собою.

Якщо постійно думати про погане та вірити у прикмети, то лихо дійсно може статися у житті. Натомість тим, хто живе з вірою в Бога, нема чого боятися, оскільки тоді все буде добре, за словами священника ПЦУ.

Що не можна робити на кладовищі?

За народними повір'ями, категорично заборонено підіймати ключі, гроші чи дрібні особисті предмети, які впали біля могил. Адже існує високий ризик перебрати на себе чужі нещастя та хвороби.

Втім, якщо ви вже впустили щось надзвичайно цінне, наприклад, дорогий телефон чи документи, прикмети радять підняти річ, але обов'язково залишити замість неї щось інше. Зокрема, це може бути монетка або шматочок хліба, щоб відкупитися від потойбічних сил.

До того ж не рекомендується приносити додому квіти, плоди дерев чи будь-яку зелень з кладовища. Адже вони можуть притягнути негативну енергію в дім.