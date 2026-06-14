Що категорично не можна робити після пробудження – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити вранці?

Вранці суворо заборонено рахувати гроші, особливо дрібні монети, чи віддавати борги. Люди вірили, що такі дії "вимивають" достаток із дому і змушують працювати за копійки весь наступний місяць.

З цієї ж причини до обіду не радять виносити сміття або вимітати хату від порога. Адже разом із непотрібними речами та пилом можна випадково позбутися родинного добробуту.

Окрему увагу народні прикмети приділяють особистій гігієні та зачісці. До сніданку не варто дивитися у дзеркало, якщо ви ще не вмилися. Пращури вірили, що неохайний вигляд у відображенні забирає красу та життєву енергію. Також забобони забороняють стригти волосся або нігті на світанку, оскільки так людина вкорочує свій вік та позбавляє себе захисту від пристріту.

Чому не можна стригти нігті вранці / Фото Magnific

До того ж наші предки ніколи не залишали на столі брудний посуд з вечора, а якщо вже так сталося, то зранку не починали їсти, поки не вимиють усі тарілки. Річ у тім, що сніданок у бруді обіцяє матеріальні труднощі та хвороби шлунка. Водночас під час трапези не можна плакати або жалітися на життя, бо доля почує ці нарікання і примножить приводи для смутку.

Що цікаво, народна мудрість радить контролювати свої емоції одразу після пробудження. Так, не можна сваритися, кричати чи бажати комусь зла в перші години дня, адже весь негатив, який людина випромінює зранку, повернеться до неї сторицею.

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