Щоб захистити дім від негативу та привабити удачу, українці століттями дотримувалися давніх традицій та перевірених часом знаків. Кілька простих народних прикмет допоможуть правильно попрощатися зі старим місцем і налаштувати простір нової квартири на позитивну енергетику, пише 24 Канал.

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Що треба зробити під час переїзду?

Перед тим як назавжди зачинити двері старого помешкання, обов'язково влаштуйте там ретельне прибирання. Вимийте підлогу, витріть пил і винесіть абсолютно все сміття. Адже залишений бруд символізує передачу вашого успіху наступним мешканцям.

Також заберіть із собою старий віник, оскільки народні повір'я кажуть, що саме на ньому подорожує домовик, який охороняє родину від бід.

Вологе прибирання / Фото Magnific

Прийшовши до нової оселі, першою через поріг традиційно пускають кішку. Ця тварина добре відчуває енергетику простору і зазвичай вибирає для відпочинку місце, де згодом варто поставити ліжко.

Одразу після цього відкрийте всі вікна в домі, щоб свіже повітря вигнало негативну енергію та наповнило кімнати новим життям.

Для залучення фінансового добробуту киньте на підлогу в коридорі кілька срібних монет. Вони там мають залишатися протягом першої доби. А завершити цей важливий день варто приготування святкового пирога. Зберіть за ним найближчих людей, щоб наповнити дім щирим сміхом і першими щасливими спогадами.

Днями наша редакція розповідала, де категорично не можна ставити відро для сміття.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.