Детальніше про найпопулярніші прикмети, у які досі вірять люди – розповідає 24 Канал.

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Популярні забобони, у які досі вірять люди

Розбите дзеркало

Колись люди вірили, що розбите дзеркало здатне зруйнувати людську душу, яка відображається на поверхні, і приносить аж сім років суцільних нещасть. У сучасному світі ми добре розуміємо крихкість цього матеріалу, але все одно з острахом збираємо уламки люстерка.

Розсипана сіль

Наші пращури вірили, що розсипана сіль накличе сварку з близькими. Таке упередження народилося в часи, коли продукт коштував дорожче за золото, і його втрата дійсно провокувала грандіозні сімейні скандали. Нині сіль коштує не так багато, але люди досі продовжують тривожитися через цю прикмету.

Передавання речей через поріг

Пращури вважали поріг священною межею між безпечним домом та небезпечним зовнішнім світом, де мешкають потойбічні сили. Сучасні люди навряд чи думають про привидів, коли повертають сусіду борг або підписують документи. Попри це, ми все одно інстинктивно переступаємо поріг або просимо людину зайти всередину приміщення.

Чорний кіт на дорозі

У середньовіччі цих тварин несправедливо вважали спільниками відьом та містичними шпигунами. Сьогодні ми обожнюємо домашніх улюбленців будь-якого забарвлення, однак багато водіїв досі тиснуть на гальма, коли дорогу перебігає темне кошеня.

Стукіт по дереву

Наші предки вірили, що розповіді про власні успіхи або плани приваблюють заздрісних духів, які обов'язково все зіпсують. Саме тому люди досі стукають по стільниці чи шафі, намагаючись зберегти свій успіх.

Чому стукають по дереву / Фото Pinterest

Чи дійсно можна обирати собі місце на кладовищі заздалегідь – читайте в матеріалі 24 Каналу.