Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі спростував поширені міфи щодо завчасного планування поховання. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чи можна обирати собі місце на цвинтарі заздалегідь?

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, у підготовці ділянки на кладовищі немає жодного гріха чи порушення біблійних заповідей. Це виключно особиста справа кожної людини.

Отець Олексій зазначив, що люди часто облаштовують місця поруч з померлими родичами або навіть встановлюють спільні пам'ятники для подружжя, де один з партнерів ще живий.

Церква не бачить у цьому нічого поганого і не збирається забороняти подібні речі. Адже це прояв індивідуального вибору та практичності.

Крім цього, священник додав, що вірянам слід цінувати кожен день, бо смерть завжди приходить несподівано, і ніхто не знає, коли відійде у вічність.

Днями наша редакція розповідала про те, що не можна робити на кладовищі.