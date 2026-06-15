Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі пояснив, як вірянам варто ставити до пухнастих улюбленців з темним забарвленням. Про це детальніше – читайте в нашому матеріалі.

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Чи варто боятися чорних котів?

Отець Олексій Філюк закликав людей позбутися безглуздих страхів, які стосуються "прекрасних Божих створінь" – чорних котів. Священник ПЦУ наголосив, що колір шерсті тварини не має жодного значення. Адже коти залишаються гарними та безневинними істотами, чи вони чорні, руді, чи навіть якби були зеленими, чи фіолетовими.

За словами Філюка, людей мають лякати не старі забобони про чорних котів, а здійснення гріхів та порушення Божих заповідей, що дійсно приносять у життя біду.

До того ж отець Олексій додав, що чотирилапі часто підходять до людей з однією простою метою – попросити їжі.

Наприкінці свого звернення священник побажав усім, щоб Божий мир наповнював серця та домівки кожного українця.

У які популярні забобони люди вірять досі?

Колись люди вірили, що розбите дзеркало здатне зруйнувати людську душу, яка відображається на поверхні, і приносить аж сім років суцільних нещасть. У сучасному світі ми добре розуміємо крихкість цього матеріалу, але все одно з острахом збираємо уламки люстерка.

Наші предки також вважали, що розповіді про власні успіхи або плани приваблюють заздрісних духів, які обов'язково все зіпсують. Саме тому люди досі стукають по стільниці чи шафі, намагаючись зберегти свій успіх.