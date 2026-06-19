Наші предки були переконані, що звичайне прибирання оселі здатне на енергетичному рівні нашкодити людині, яка щойно вирушила в дорогу. Саме тому навколо миття підлоги існує безліч забобонів, які змушують багатьох господарів на деякий час сховати ганчірки та відра, пише 24 Канал.

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Чи можна мити підлогу, поки хтось у дорозі?

Народні прикмети категорично забороняють мити чи навіть підмітати підлогу, поки близька людина перебуває в дорозі. Наші пращури вірили, що вода символізує очищення, але водночас вона здатна "змити" слід того, хто щойно пішов.

У давнину вважали, що такий поспіх із прибиранням ніби стирає пам'ять про людину з дому, через що мандрівник може зіткнутися з серйозними неприємностями, затримками або взагалі не повернутися додому.

Щоб не накликати на людину біду та не "заблокувати" їй шлях до будинку, за прибирання радять братися лише після того, як вона успішно дістанеться до кінцевого пункту своєї подорожі.

Чи можна мити підлогу, коли хтось з рідних у дорозі / Фото Magnific

Зауважимо, що вірити в старовинні прикмети чи вважати їх звичайними забобонами – особистий вибір кожної людини. Хтось знаходить у цих традиціях спосіб висловити свою турботу про близьких через психологічну самодисципліну, а для когось чистота в домі є значно важливішим фактором спокою та затишку. Поведінку та звички кожен визначає для себе сам, головне – керуватися власним комфортом і зберігати спокій.