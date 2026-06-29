Адже деякі люди бачать у цьому загрозу для сімейного щастя. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Чи можна ставити виделки зубцями вгору?

Наші предки вірили, що будь-який гострий предмет притягує негативну енергію. Коли виделка лежить або стоїть зубцями вгору, вона починає приваблювати в дім сварки, дрібні неприємності та фінансові труднощі. Існує навіть стара прикмета, що якщо залишити цей предмет на столі на ніч, можна накликати хворобу на когось із рідних.

Якщо ж відкинути містику і подивитися на ситуацію прагматично, то заборона набуває цілком логічного змісту. Найбільше суперечок виникає під час миття посуду. Багато людей ставлять прибори в сушарку або посудомийну машину гострими кінцями догори, аргументуючи це тим, що так вони краще промиваються і сохнуть. Однак виробники побутової техніки та лікарі категорично проти такої практики.

Головна причина полягає в банальній безпеці. Обертаючись на кухні в поспіху, дуже легко перечепитися, посковзнутися або просто невдало змахнути рукою і натрапити на гострі зубці. Особливо це небезпечно, якщо в домі є маленькі діти або домашні тварини, чия цікавість часто завершується травмами.

Крім того, дістаючи чистий посуд, ми мимоволі торкаємося пальцями саме тієї частини виделки, яка контактує з їжею, що зводить нанівець усю гігієну. Тому, незалежно від того, вірите ви в забобони чи ні, краще повернути прибори зубцями донизу – це збереже і спокій у домі, і ваші руки в цілості.

Прикмети про виделки / Фото Magnific

Нагадаємо, що наша редакція вже розповідала про те, чи можна залишати ніж на столі на ніч.