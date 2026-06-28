Наші предки вірили, що певні локації мають особливу енергетику, здатну зруйнувати навіть найміцніший емоційний зв'язок між закоханими. Про це детальніше – пише 24 Канал.

Не пропустіть Ви могли цього не знати: що суворо заборонено робити, коли померла рідна людина

Де не можна цілуватись?

Поріг будинку традиційно вважають межею між захищеним домашнім простором та невідомим, часто небезпечним зовнішнім світом. Коли закохані цілуються на порозі, вони ніби розривають свій зв'язок навпіл, що зазвичай призводить до регулярних сварок та швидкого розставання.

Така ж доля чекає і на тих, хто проявляє ніжність на перехрестях доріг. Адже це місце перетину різних енергетичних потоків, де легко підхопити чужий негатив.

Ще одним небезпечним місцем для романтики прикмети називають мости. Попри те, що сучасні закохані обожнюють влаштовувати там побачення та вішати символічні замки, народна мудрість каже протилежне. Міст уособлює розлуку та перехід від одного стану до іншого, тому поцілунок на ньому може стати початком кінця для стосунків. До того ж енергетика води, яка тече під мостом, вимиває почуття і забирає їх із собою, залишаючи пару з порожнечею в серці.

Не менш обережними варто бути й біля вікон. Якщо ви цілуєтеся крізь відчинене вікно або стоїте безпосередньо перед ним, то вихваляєтеся своїми особистим життям перед лихими силами. Народні повір'я стверджують, що такий прояв почуттів приваблює заздрощі та пристріт, які швидко руйнують гармонію між партнерами.

Народні прикмети про поцілунки / Фото Magnific

До того ж закоханим категорично не можна цілуватися на цвинтарях, у лікарнях чи підземних переходах. Адже ці місця буквально витягують з людей життєву силу та любов.

Важливо зазначити, що вірити в ці прикмети чи ні – особистий вибір кожного. Будь-які міцні стосунки тримаються на довірі та повазі. Втім, легка обачність у виборі місць для романтичних жестів точно не завадить зберегти ваше щастя від зайвих негараздів.

Днями наша редакція розповідала про те, що ніколи не можна робити перед дорогою.