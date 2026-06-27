У хвилини відчаю та скорботи родичі часто шукають опору в багатовікових традиціях. Наші предки вірили, що перші дні після смерті людини є вирішальними, тому сформували безліч суворих заборон, які досі передаються з покоління в покоління, пише 24 Канал.

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Що не можна робити, коли померла рідна людина?

Найперше, що традиційно роблять у домі, де сталася трагедія – завішують усі дзеркала та глянцеві поверхні щільною тканиною. Повір'я застерігають, що якщо дух побачить власне відображення, він може загубитися між світами або, що ще гірше, забрати з собою когось із живих родичів. З цієї ж причини до поховання не варто дивитися у дзеркало нікому з мешканців будинку.

Особливе ставлення українці завжди мали й до побутових справ у цей скорботний період. У домі категорично забороняється прибирати, підмітати чи виносити сміття, поки тіло померлого перебуває в кімнаті. У народі кажуть, що так можна випадково "вимести" щастя та здоров'я всієї родини, або ж продемонструвати неповагу до покійника. Тож усі домашні клопоти, разом з пранням, відкладають на потім.

До завершення похоронів ніхто не може спати на ліжку померлого чи роздавати його одяг. Родичам також радять утримуватися від гучного плачу та надмірних істерик. Стародавні перекази стверджують, що сльози тримають її душу покійника на землі та заважають спокійно відійти у кращий світ.

Що не можна робити, коли померла людина / Фото Magnific

У день самого поховання заборони стають ще суворішими. Так, близьким родичам не дозволяють самостійно нести труну – для цього зазвичай кличуть друзів, сусідів або знайомих. Люди вірять, що кровний зв'язок може потягнути живу людину слідом за померлою.

На цвинтарі не можна забирати речі з могили чи підіймати предмети, які випадково впали на землю, адже вони вже належать іншому світу.

Важливо зазначити, що у сучасному світі кожен самостійно обирає власний шлях подолання горя та вирішує, чи варто вірити у стародавні прикмети. Для когось суворе дотримання народних заборон стає рятівною соломинкою, яка дає чіткий алгоритм дій і допомагає впоратися з хаосом перших днів втрати.

Інші ж сприймають ці правила лише як застарілі забобони і спираються виключно на власні релігійні переконання, поради психологів або серце. Головне у цей складний період – не заганяти себе в рамки чужих страхів, а діяти так, як підказує внутрішній голос.

Нагадаємо, що наша редакція вже публікувала заборони, яких варто дотримуватись на цвинтарі.