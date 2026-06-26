Наші предки вірили, що певні дії перед виходом з дому здатні накликати біду та відлякати удачу. Які звичні речі можуть непомітно зіпсувати усю поїздку – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити перед дорогою?

Найсуворіша заборона стосується прибирання. Бажання залишити оселю чистою цілком природне для людини, однак підмітання чи миття підлоги безпосередньо перед виїздом вважається найгіршою прикметою. У давнину вірили, що так людина "змиває" собі дорогу або вимітає з дому захисну енергію та добробут. Наші пращури також вважали, що після такого прибирання мандрівник ризикує ніколи не повернутися до рідної оселі.

Подібне табу існує і на прання та миття голови в день від'їзду, адже вода змиває захист та робить людину вразливою до негативу в дорозі.

Ще одне важливе правило застерігає мандрівників від використання гострих предметів. Перед початком подорожі не варто шити, пришивати ґудзики чи підстригати волосся. Люди вірили, що голка з ниткою "зашивають" та плутають шлях, а ножиці просто відрізають щастя. Якщо ж на одязі раптово відірвався ґудзик, краще переодягнутися, або ж під час пришивання мовчати й тримати в роті нитку.

Також неабияке значення має поведінка під час зборів. Так, категорично не рекомендується повертатися, якщо ви вже переступили поріг. Втім, якщо ж забута річ вам дуже необхідна, то обов'язково треба подивитися у дзеркало та усміхнутися своєму відображенню.

Чому треба подивитися у дзеркало, коли повернувся в дім / Фото Magnific

Наостанок, перед виходом з дому, варто на кілька секунд присісти всім разом "на доріжку" і помовчати, щоб задобрити домашніх духів.

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