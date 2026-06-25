Мало хто замислюється, що стукіт по дереву приховує в собі повір'я наших предків та глибоку повагу до природи. Про це детальніше – пише 24 Канал.

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Чому люди стукають по дереву?

У сучасному світі люди часто стукають по дереву, коли діляться планами або хваляться успіхами, щоб не наврочити. Народні прикмети кажуть, що в такий спосіб людина захищає себе від злих духів, які нібито тільки й чекають на можливість усе зіпсувати.

У давнину язичники вірили, що в стовбурах та корі дерев живуть божества й добрі духи. Доторкаючись до кори або постукуючи по ній, наші пращури просили у лісових покровителів захисту, здоров'я та благословення.

Існує й інша народна версія, за якою гучний стукіт мав просто заглушити голос людини. Люди вірили, що нечиста сила всюди ходить слідом і підслуховує розмови. Якщо під час розповіді про щось хороше постукати по деревині, шум завадить злим духам почути радісну новину, і вони не зможуть нашкодити.

З часом ці містичні уявлення перетворилися на побутову звичку, яка допомагає людям подолати тривогу. І хоча наразі мало хто вірить у лісових духів, стукіт по дереву залишається найпопулярнішим способом закликати удачу в усьому світі.

Стукіт по дереву / Фото Pinterest

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