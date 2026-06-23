Православна Церква України у своєму фейсбуці пояснила, що саме треба робити в такі дні та чи дійсно існує релігійне табу на роботу у цей час.

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Чи можна починати нові справи у великі свята?

Багато людей досі вірять, що під час важливих церковних дат потрібно відкладати будь-яку серйозну працю. Однак священники ПЦУ назвали це звичайним міфом.

Релігійні свята не мають нічого спільного з лінощами чи повною бездіяльністю. Якщо людина планує корисну та благородну справу, жодне свято не може стати перешкодою для її початку.

Православна Церква України закликає вірян у великі релігійні дати надихатися вчинками святих і зосереджуватися на внутрішньому розвитку. Оскільки кожен день у календарі присвячений певній священній події або пам'яті праведників, суцільна заборона на роботу просто зупинила б життя та розвиток суспільства.

У Євангелії від Марка (2:27) чітко зазначається, що навіть Ісус не зважав на формальні стародавні табу, коли йшлося про допомогу іншим, і зцілював хворих навіть в особливі дні. Головний сенс будь-якого святкування полягає у щирій вдячності Богові, підтримці тих, хто поруч, та примноженні добра у світі, зауважують у ПЦУ.

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