Щоб провести цю ніч безпечно, привернути кохання та не накликати на себе біду, варто знати кілька головних правил і суворих табу. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Що варто зробити в ніч на Івана Купала 2026?

Купальська ніч ідеально підходить для очищення тіла та душі. Обов'язково зберіть польові квіти та лікарські трави, адже в саме цей час вони мають максимальну лікувальну силу. Водночас дівчатам варто сплести яскравий вінок та пустити його за водою, щоб дізнатися долю і знайти судженого.

У ніч на Івана Купала люди також розпалюють багаття, яке вважається головним символом свята. Після цього закохані, тримаючись за руки, перестрибують через вогонь, щоб перевірити міцність своїх почуттів. Так, якщо руки не роз'єдналися, пара проживе разом довге й щасливе життя.

Також обов'язково слід вмитися ранковою росою або поплавати до заходу сонця, щоб зберегти молодість, красу та міцне здоров'я на весь рік.

Івана Купала 2026 / Фото Pinterest

Що категорично не можна робити на Івана Купала 2026?

У цей час важливо триматися якомога далі від річок та озер після заходу сонця. Наші предки були впевнені, що у темну пору доби у водоймах прокидається вся нечисть, зокрема русалки, які легко можуть затягнути людину на глибину.

До того ж суворо заборонено щось продавати, позичати гроші чи навіть підбирати знайдені на дорозі коштовності. Разом із чужими речами чи грошима ви ризикуєте забрати у свій дім бідність, хвороби та нещастя.

Також утримайтеся від сварок, образ та злих думок, оскільки весь негатив у цю магічну ніч повертається до людини у подвійному розмірі.