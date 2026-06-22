Про це детальніше він розповів у своєму тіктоці.

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Чи можна виносити сміття ввечері?

Українці часто передають із покоління в покоління різноманітні побутові прикмети. Заборона прибирати чи виносити непотріб після заходу сонця посідає одне з найвищих місць серед подібних забобонів. Зазвичай прихильники таких обмежень бояться привабити фінансові проблеми, бідність чи нечисту силу у своє життя.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк закликав людей критично ставитися до подібних забобонів. За його словами, релігія жодним чином не обмежує час для підтримання чистоти в оселі. Навпаки, охайність та порядок є важливою частиною життя кожної родини, тому позбавлятися від непотребу можна у будь-яку пору доби.

Отець Олексій наголосив, що жодне вечірнє прибирання не здатне вимести з хати щастя, добробут чи Боже благословення. Вірянам варто забути про старі вигадки про нічні заборони та сміливо наводити лад тоді, коли їм це зручно. Набагато важливіше стежити за чистотою власних думок та вчинків, а не за часом на годиннику під час хатньої роботи.

Філюк також додав, що справжні проблеми в родині починаються не через викинутий пакет зі сміттям, а через лінощі, бруд та сварки. Господарі мають дбати про лад у домі регулярно, незалежно від того, світить на вулиці сонце чи вже настав вечір. Чистота навколо людини лише сприяє її внутрішньому спокою та гармонії, тому прибирати та виносити сміття дозволено і зранку, і вночі.

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