Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці пояснив, скільки разів вірянам можна вінчатися. Детальніше про це – читайте в нашому матеріалі.

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Скільки разів можна вінчатися?

За словами отця Олексія, ідеальним вибором залишається єдиний шлюб на все життя. Адже кожна пара має усвідомлювати всю відповідальність за створення нової родини. Однак реальність буває складнішою, і людські стосунки іноді руйнуються. У такому разі Церква йде назустріч вірянам і дозволяє спробувати знайти щастя знову.

Якщо пара остаточно розлучилася через зраду або ж людина стала вдовою чи вдівцем, вона має повне право на нове вінчання. Для цього необхідно звернутися до єпископа та отримати його офіційне благословення.

Священник ПЦУ зазначив, що для таких випадків у церковних настановах навіть передбачили окремий обряд – чин заручин і вінчання другошлюбних. Загалом правила дозволяють брати церковний шлюб не більше ніж два рази.

Наостанок отець Олексій закликав усіх берегти свої родини, вірити в Бога та будувати стосунки на взаєморозумінні й мирі.

Коли не можна вінчатись у 2026 році?

Таїнство Вінчання не проводять у періоди багатоденних постів, які віряни присвячують духовному очищенню та стриманості. У 2026 році за новоюліанським календарем діють такі обмеження:

Великий піст : з 23 лютого по 11 квітня.

: з 23 лютого по 11 квітня. Петрів піст : з 8 по 28 червня.

: з 8 по 28 червня. Успенський піст : з 1 по 14 серпня.

: з 1 по 14 серпня. Різдвяний піст: з 15 листопада по 24 грудня.

Шлюб не благословляють і під час особливих святкових чи підготовчих тижнів:

Сирна седмиця : з 16 по 22 лютого.

: з 16 по 22 лютого. Святки : з 25 грудня по 5 січня.

: з 25 грудня по 5 січня. Світла седмиця: з 13 по 18 квітня.

Також таїнство заборонено проводити в дні великих церковних свят: