Дівчата, зверніть увагу: чи можна носити колечко на правій руці до заміжжя

Обручки – символ подружнього життя, ними закохана пара обмінюється під час церемонії. Традиційно в Україні колечко носять на правій руці, а саме на безіменному пальці, адже це показує міцний зв'язок між чоловіком та дружиною.

Багато дівчат й до заміжжя носять колечка на правій руці. Вони не вбачають у цьому нічого поганого чи небезпечного. А що кажуть народні прикмети, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Чи можна носити колечко на правій руці до шлюбу

Згідно з забобонами, носити каблучку на правій руці, а особливо на безіменному пальці, до весілля не варто. Річ у тім, що так можна відлякати своє щастя. Дівчина ніби прирікає себе на нещасливу долю. Ба більше, повір'я не рекомендують приміряти чужу обручку, навіть мами, сестри чи найкращої подруги. Вважається, що ви можете притягнути у своє життя їхні проблеми.

Церква просить людей не дотримуватися забобонів, адже вони перечать християнству. Тож якщо ви вірите в Бога, не слід зважати на думки, які розповсюджуються у народі.

Закохана пара / Фото Unsplash

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