Многие девушки и до замужества носят кольца на правой руке. Они не видят в этом ничего плохого или опасного. А что говорят народные приметы, читайте в материале LifeStyle 24.
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Можно ли носить кольцо на правой руке до брака
Согласно суевериям, носить кольцо на правой руке, а особенно на безымянном пальце, до свадьбы не стоит. Дело в том, что так можно отпугнуть свое счастье. Девушка будто обрекает себя на несчастливую судьбу. Более того, поверья не рекомендуют примерять чужое кольцо, даже мамы, сестры или лучшей подруги. Считается, что вы можете привлечь в свою жизнь их проблемы.
Влюбленная пара / Фото Unsplash
Популярные мифы об обручальном кольце
- Народные поверья утверждают, что утерянное обручальное кольцо предвещает беду. Так супруги могут столкнуться, например, с изменой. Однако Православная церковь Украины опровергает этот миф. Там говорят, что всегда можно приобрести новое колечко, которое благословит священник.
- Люди также считают, что не стоит носить обручальные кольца до свадьбы, ведь тогда брака не будет вообще. Считается, что можно разозлить духов, которые отвечают за свадебную церемонию.