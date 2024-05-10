Многие девушки и до замужества носят кольца на правой руке. Они не видят в этом ничего плохого или опасного. А что говорят народные приметы, читайте в материале LifeStyle 24.

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Можно ли носить кольцо на правой руке до брака

Согласно суевериям, носить кольцо на правой руке, а особенно на безымянном пальце, до свадьбы не стоит. Дело в том, что так можно отпугнуть свое счастье. Девушка будто обрекает себя на несчастливую судьбу. Более того, поверья не рекомендуют примерять чужое кольцо, даже мамы, сестры или лучшей подруги. Считается, что вы можете привлечь в свою жизнь их проблемы.

Заметим! Церковь просит людей не придерживаться суеверий, ведь они противоречат христианству. Поэтому если вы верите в Бога, не следует учитывать мнения, которые распространяются в народе.

Влюбленная пара / Фото Unsplash

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