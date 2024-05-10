Багато дівчат й до заміжжя носять колечка на правій руці. Вони не вбачають у цьому нічого поганого чи небезпечного. А що кажуть народні прикмети, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Дивіться також Щоб не зіпсувати сімейне життя: кого не можна брати за дружку

Чи можна носити колечко на правій руці до шлюбу

Згідно з забобонами, носити каблучку на правій руці, а особливо на безіменному пальці, до весілля не варто. Річ у тім, що так можна відлякати своє щастя. Дівчина ніби прирікає себе на нещасливу долю. Ба більше, повір'я не рекомендують приміряти чужу обручку, навіть мами, сестри чи найкращої подруги. Вважається, що ви можете притягнути у своє життя їхні проблеми.

Зауважимо! Церква просить людей не дотримуватися забобонів, адже вони перечать християнству. Тож якщо ви вірите в Бога, не слід зважати на думки, які розповсюджуються у народі.

Закохана пара / Фото Unsplash

Популярні міфи про обручку