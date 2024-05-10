Багато дівчат й до заміжжя носять колечка на правій руці. Вони не вбачають у цьому нічого поганого чи небезпечного. А що кажуть народні прикмети, читайте у матеріалі LifeStyle 24.
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Чи можна носити колечко на правій руці до шлюбу
Згідно з забобонами, носити каблучку на правій руці, а особливо на безіменному пальці, до весілля не варто. Річ у тім, що так можна відлякати своє щастя. Дівчина ніби прирікає себе на нещасливу долю. Ба більше, повір'я не рекомендують приміряти чужу обручку, навіть мами, сестри чи найкращої подруги. Вважається, що ви можете притягнути у своє життя їхні проблеми.
Закохана пара / Фото Unsplash
Популярні міфи про обручку
- Народні повір'я стверджують, що загублена вінчальна обручка віщує біду. Так подружжя може зіткнутися, наприклад, зі зрадою. Однак Православна церква України спростовує цей міф. Там кажуть, що завжди можна придбати нове колечко, яке благословить священник.
- Люди також вважають, що не варто носити обручки до весілля, адже тоді шлюбу не буде взагалі. Вважається, що можна розізлити духів, які відповідають за весільну церемонію.