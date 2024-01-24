Орхідея цвістиме цілий рік: обов'язково підживлюйте рослину цим засобом

Орхідея може квітнути цілий рік, якщо за нею правильно доглядати. А це інколи буває складно, адже рослина вважається досить примхливою. Зокрема, вона не любить прямих сонячних променів та потребує ретельного поливу.

Для пишного цвітіння орхідею можна підживити засобом, який продається в аптеці. Крім того, ви не витратите на нього багато коштів. Про що йдеться, читайте у матеріалі.

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Яке добриво допоможе орхідеї розцвісти

Підживлювати орхідею варто рициновою олією. Цей засіб також часто використовують у косметології та медицині. Адже в ньому містяться корисні мінерали, вітаміни та жирні кислоти. Ці компоненти також важливі для орхідеї.

Зокрема, рицинова олія прискорює обмін речовин, живить корені та стимулює поділ клітин. Тому згодом орхідея пишно розквітає. Особливо добре підгодовувати рослину цим засобом взимку. Адже через низькі температури у неї знижується імунітет. Тому орхідея стає більш вразливою до шкідників та хвороб.

Як використовувати рицинову олію

Не можна поливати орхідею чистою рициновою олією. Адже це лише шкодить рослині. Візьміть 1 чайну ложку препарату та закиньте його у посудину, в яку попередньо налили 1 літр теплої води.

Перед тим, як додавати добриво, обов'язково зволожте землю. Зауважте, що підживлювати орхідею рициновою олією можна приблизно 1 раз на 2 тижні.

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