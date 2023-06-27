Не варто використовувати свіжий гній чи курячий послід, бо можна спалити урожай. Краще використати попіл. Чому і як підживлювати часник попелом – розкаже 24 Канал.

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Підгодівля часнику попелом

Деревний попіл – перевірений народний засіб, який сприяє тому, що головки часнику активніше розвиваються. Також рослина стає стійкішою до хвороб та шкідників.

Найлегший спосіб, який не потребує багато часу та зусиль – просто розсипати попіл на грядку після поливання. Часник потребує корисних речовин, тому що з половини червня головки починають набирати масу.



Розсипаємо попіл по грядці / Фото Kvitka.info

Можна приготувати настій на основі попелу. Знадобиться 1,5 склянки просіяної речовини на 10 літрів води. Розчин повинен бродити упродовж 3-4 годин. У складі попелу міститься на лише у великій кількості калій, але також не менше фосфору та інших необхідних рослинам сполук.

Чимало городників рекомендують удобрювати часник у червні настоєм із попелу ще з одною корисною речовиною. Для цього візьміть:

1 склянка попелу з дерева;

10 літрів води;

1 стакан оцту 9%.

Цей метод дуже зручний тим, що його дозволяється використовувати одразу після приготування. Часник підживлюємо під корінь.